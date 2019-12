Rolls Royce RED Phantom: unica e per una buona causa

Rolls Royce ha svelato le prime immagini della Bespoke Red Phantom, una Phantom creata su misura per l’organizzazione benefica globale RED e la lotta contro l’AIDS.

Il modello speciale è stato presentato in un esclusivo evento svoltosi presso il Museo One Thousand de Miami e in seguito trasportato all Sotheby’s Galleries di New York dove è stato messo all’asta. I ricavi saranno donati a favore dell’ente benefico per la lotta contro l’AIDS.