Lo stand Renault a Rétromobile 2020 – salone dedicato alle auto d’epoca in programma a Parigi dal 5 al 9 febbraio – sarà composto da dodici modelli: dieci scelti su Facebook dai fan della pagina Renault Classic e due selezionati dalla Casa francese tra le numerose proposte dei collezionisti privati.

Tre modelli sono stati prodotti prima della Seconda Guerra Mondiale – la Type BY del 1910 (esposta a fianco di una moderna Espace Initiale Paris), la Type L0 “Vigili del Fuoco” del 1929 e la Vivasport Cabriolet del 1935 – mentre altri cinque provengono dal periodo 1960-1970: la Floride del 1961, la Prototype H del 1968, la 17 TL (chiamata 177 in Italia per motivi scaramantici) e la Torino del 1972 e la 12 Break capace di aggiudicarsi nel 1976 il Rally Abidjan-Nizza.