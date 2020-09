Gruppo Renault: cosa cambia con De Meo

Il Gruppo Renault cambierà: l’azienda francese si evolverà su quattro Business Unit (Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità) per passare dalla ricerca dei volumi a quella della redditività.

L’obiettivo – secondo il presidente e amministratore delegato del colosso transalpino Luca De Meo – è di creare un’organizzazione più semplice e più orientata ai risultati consolidando nel contempo la coesione, la motivazione e il senso di appartenza dei team.

Il progetto di creazione, organizzazione e realizzazione delle quattro Business Unit del Gruppo Renault sarà guidato da Luca De Meo per quanto riguarda Renault, da Denis Le Vot (Direttore Regioni, Commercio e Marketing) per Dacia, da Cyril Abiteboul (Direttore Generale Renault Sport Racing) per Alpine e da Clotilde Delbos (Vicedirettore generale e Direttore finanziario) per le Nuove Mobilità.