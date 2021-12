Da oggi la Renault Mégane Electric è ordinabile: la quinta generazione della compatta francese (disponibile esclusivamente elettrica) vuole diventare un punto di riferimento tra le auto a emissioni zero e ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Tre allestimenti (Equilibre, Techno e Iconic) e due versioni: una spinta da un motore da 130 CV e alimentata da una batteria da 40 kWh (ricarica in corrente continua fino a 85 kW) e l’altra (l’unica ordinabile già da oggi) con 220 CV e un accumulatore da 60 kWh (ricarica DC fino a 130 kW).

Di seguito troverete tutti i dettagli della Renault Mégane Electric: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.