Renault Italia e Sport & Salute insieme per una migliore qualità della vita

Presentata a Roma, in anteprima italiana, la nuova Renault Mégane E-TECH Electric. Figlia della “Renaulution”, fortemente voluta dal CEO Luca De Meo, quest’auto si fa portavoce della trasformazione del marchio francese; è stata pensata e progettata per essere la GTI delle auto elettriche. Una vettura a zero emissioni, con connettività di livello avanzato in grado già di rispondere alle esigenze future del mercato automobilistico.

Renault Mégane E-TECH è stata costruita sulla piattaforma Cfm-Ev dedicata interamente ai veicoli elettrici: già disponibile, per il mercato italiano, offre due differenti livelli di potenza. Il motore da 130 CV è alimentato da un pacco batterie da 40 kWh, con una doppia modalità di ricarica, sia in corrente alternata (fino a 22 kW), sia in corrente continua (fino a 85 kW). La versione più potente, invece, può contare sulla batteria da 60 kWh, a supporto del motore elettrico da 220 CV. In questo caso in corrente continua si arriva a 130 kW. Tre gli allestimenti previsti: Equilibre, Techno e Iconic, con un prezzo di partenza di 37.100 Euro.

La presentazione della nuova full-electric di casa Renault – avvenuta nella maestosa cornice del Foro Italico – è stata anche l’occasione per l’annuncio della partnership tra Renault e Sport & Salute, una nuova sinergia fatta di valori condivisi e una comunione di intenti. Entrambi i partner, infatti, si pongono come obiettivo prioritario il benessere della persona e il miglioramento della qualità della vita. Un progetto che Sport & Salute attua attraverso la trasformazione del sistema sportivo italiano, Renault attraverso lo sviluppo dell’intero ecosistema legato alla mobilità elettrica, ponendosi lo scopo ambizioso di raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2040, in linea con le sfide ambientali del mondo contemporaneo.

Il sodalizio tra Renault e Sport e Salute prevede numerose attività di comunicazione congiunte, che saranno lanciate a partire da quest’anno, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la Rete di concessionarie Renault sul territorio italiano. Tutte le iniziative si pongono come obiettivo la promozione dello sport da un lato, e la sensibilizzazione verso la mobilità elettrica dall’altro, anche attraverso test drive organizzati per far avvicinare il pubblico ai veicoli elettrici.