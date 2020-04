Renault e Dacia in Italia: tutte le iniziative ai tempi del coronavirus

Renault e Dacia in Italia si sono attivate per rispondere alle esigenze dei clienti in questi giorni di quarantena dovuti al coronavirus: due iniziative create per offire un’esperienza positiva e fidelizzante anche in un contesto complesso e delicato come quello attuale.

Renault e Dacia in Italia ai tempi del coronavirus: Live Video Chat Sophus3

Live Video Chat Sophus3: è questo il nome della soluzione di video chat scelta dal Gruppo Renault in Italia per collegare i visitatori dei siti www.renault.it e www.dacia.it ai consulenti alle vendite della rete del colosso francese.

Basata sulla tecnologia WebRTC e funzionante tramite il browser (non c’è bisogno, quindi, di installare o scaricare software aggiuntivi), permette agli utenti di avere informazioni sulle auto desiderate, di essere assistiti nella configurazione del veicolo, di richiedere la brochure in formato PDF e di chiedere un preventivo.

Renault e Dacia in Italia ai tempi del coronavirus: la manutenzione ordinaria

Ad aprile 2020 Renault e Dacia hanno introdotto in Italia una nuova offerta che comprende la manutenzione ordinaria gratis in caso di finanziamento FinRenault e Dacia Fin con RCI Banque.