Renault e Dacia in Italia ai tempi del coronavirus: tutte le iniziative per la ripartenza

Renault e Dacia sono ripartite in Italia: scopriamo insieme tutte le iniziative adottate dai due marchi in questi tempi di coronavirus.

Massima sicurezza

Tutto il personale delle concessionarie è dotato di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e ha ricevuto una formazione specifica sui comportamenti da adottare per garantire la massima sicurezza.

Le concessionarie sono state sanificate sia nella parte vendita che in quella assistenza e presentano ora pannelli informativi e segnaletica a pavimento per indicare ai clienti i percorsi suggeriti e la distanza interpersonale per evitare assembramenti.

Promozioni

Renault Restart e Super Ripartenza Dacia: si chiamano così le nuove promozioni create per venire incontro ai clienti in questi tempi di coronavirus.

L’offerta prevede che i clienti – una volta individuata la vettura desiderata e il piano finanziario più consono alle proprie esigenze, paghino 1 euro anziché la rata risultante dal piano scelto fino a un massimo di sei rate. L’euro pagato simbolicamente dal cliente sulle rate oggetto di promozione sarà devoluto alla Protezione Civile a sostegno della battaglia contro il Covid-19.

Qualche esempio? In caso di acquisto di Renault Kadjar in 60 rate da 269 euro l’una il cliente pagherà 1 euro per 6 rate e 269 euro per le restanti 54.

Vendita privata

La modalità di vendita privata introdotta da Renault e Dacia in Italia prevede un appuntamento privato in concessionaria prenotabile attraverso la video live chat sui siti dei due brand del Gruppo e la possibilità di gestire l’intera trattativa on-line grazie alla condivisione di documenti in Rete.