G7 Biarritz 2019: Renault entra nella coalizione B4IG

Il Gruppo Renault è entrato nella coalizione B4IG (Business for Inclusive Growth): un’iniziativa lanciata durante il G7 2019 di Biarritz (Francia), sostenuta dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e condotta da Danone con il supporto dell’OCSE.

Le 34 grandi aziende internazionali riunitesi nella coalizione B4IG – società che impiegano oltre 3,5 milioni di persone e hanno un fatturato annuo cumulato pari a più di 1.000 miliardi di dollari – si impegnano ad intensificare le proprie attività per agevolare il progresso dei diritti umani, a cerare ambienti di lavoro inclusivi e ad incentivare l’inclusione nei propri ecosistemi interni ed esterni.

Nel prossimo triennio le aziende della coalizione B4IG svilupperanno un programma di azione contando sulle competenze dell’OCSE in materia di valutazione economica e sociale. I progressi raggiunti saranno condivisi durante un’assemblea annuale che vedrà la presenza dei CEO delle aziende, di alcune organizzazioni internazionali (come l’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro) e di enti filantropici come la Fondazione Bill e Melinda Gates.

Il Gruppo Renault ha inserito nell’incubatore B4IG il programma Mobilize: realizzato insieme a Caisse d’Epargne e all’agenzia statale di collocamento Pole Emploi, prevede agevolazioni e soluzioni microfinanziarie per il noleggio e l’acquisto definitivo di una nuova auto per le persone a basso reddito.