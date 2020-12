Regali di Natale 2020: la lista dei desideri automotive

Natale si avvicina: ecco pronta la nostra wish list per tutti gli appassionati di auto. Tante idee e proposte direttamente dal mondo a quattro ruote.

Per i più piccoli (a partire dai 9 anni), ma non solo, Lego Technic mette sotto l’albero una serie di proposte, tutte da assemblare, naturalmente a suon di mattoncini. Sono necessari 665 pezzi per assemblare la Wrangler Rubicon, versione molto curata nei particolari della famosa fuoristrada di Jeep, ma si può optare anche per la Ferrari 488GTE. Ancora Lego, ma questa volta, grazie alla linea Creator si può costruire una Fiat 500, riproduzione fedele del modello F della fine degli Anni Sessanta, oppure un grande classico come il Volkswagen Bulli che è certamente, uno fra gli esemplari più richiesti.

Catapultati direttamente nel film “Ritorno al Futuro”, con la DeLorean firmata Playmobil, una fra le vetture più famose della storia del cinema. Nel kit, non mancano flusso canalizzatore, cariche di plutonio sottratte ai terroristi libici e i protagonisti: Marty McFly, Doc e perfino il cane Einstein.

Rimanendo in tema di giochi Citroën firma una versione speciale del Monopoli. La Casa francese reinterpreta uno fra i giochi più amati al mondo per raccontare la propria storia.

E poi naturalmente non mancano una serie di gadget brandizzati da tante Case automobilistiche. Lamborghini, in collaborazione con Master & Dynamic ha lanciato una linea di cuffie e auricolari caratterizzate da alcuni tratti tipici del proprio design.

Mopar spazia dagli accessori per l’auto, anche in tema natalizio, all’abbigliamento, così per assecondare un po’ tutti i gusti degli appassionati di automobili.

Anche Opel non è da meno ed offre, attraverso il proprio catalogo rigorosamente online, una collection speciale per lo shopping natalizio.

Non un regalo, ma certamente un’idea curiosa quella di Mercedes-Benz che ha presentato, in questi giorni, una versione di Classe G della AMG GT con livrea da pacchetto regalo. Sono state presentate sul web, accompagnate dall’hashtag #uglysweatercars.

Se cercate, poi, un modo diverso per intrattenere i vostri bambini in auto, durante i viaggi o brevi spostamenti, potete acquistare – e regalare – Amazon Alexa Echo Auto, il dispositivo che porta a bordo tutte le funzioni di Alexa, fra le quali anche la possibilità di ascoltare storie e libri, per bambini.

A questo punto manca solo Babbo Natale che, in questo Natale un po’ speciale, ha deciso di abbandonare le renne per… i cavalli. O almeno è ciò che si immagina Audi nel nuovo spot di Audi e-tron GT, la concept della nuova super sportiva della Casa di Ingolstadt a zero emissioni, dove un futuristico Babbo Natale porta i doni, custoditi nel vano bagagli, a bordo di una fra le vetture più attese del 2021.