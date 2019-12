Land Rover ha presentato la nuova Range Rover Velar R-Dynamic Black , un’edizione speciale limitata a solo 500 unità al prezzo di 56.995 sterline, pari a circa 68.000 euro. La nuova versione dell’elegante SUV d’Oltremanica, che sfoggia una configurazione molto sportiva e una carrozzeria verniciata in nero, sarà destinata, almeno inizialmente, solo al mercato inglese, con le prime unità che saranno consegnate a inizio 2020. Basata sulla Velar R-Dynamic SE, monta anche cerchi in lega neri da 21 pollici e fari Matrix LED.

L’equipaggiamento di serie comprende anche i sedili anteriori in pelle con funzione di riscaldamento, l’impianto stereo Meridian, la strumentazione digitale, il tetto panoramico in vetro, il volante riscaldato e il pacchetto Adactive Dynamic di Land Rover. La Range Rover Velar R-Dynamic Black sarà disponibile solo con la motorizzazione diesel D180 da 2.0 litri con 178 CV abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti. La trazione è integrale e dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi.