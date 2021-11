Range Rover, arriva la quinta generazione

Dal 1970 è un’icona di stile ed eleganza. Ha saputo rinnovarsi, nel corso del tempo, senza mai dimenticare il proprio DNA. Il occasione della presentazione della quinta generazione di Range Rover, si è utilizzato spesso il termine “desiderabilità”. Una vettura capace di tenere viva l’attenzione su di sé da oltre 50 anni.

La nuova Range Rover è un esempio di modernità, dove i designer hanno davvero cercato di rendere le linee più essenziali possibili: una suv di lusso nata sulla versatile piattaforma modulare di Land Rover MLA-Flex. È caratterizzata da tre linee che si ispirano alle sue origini: la linea discendente del tetto, la linea di cintura ben in risalto e la linea ascendente delle soglie. “Il tetto si ispira addirittura al ponte di una barca – ha spiegato l’AD di Land Rover Marco Santucci – ma al di là del design certamente molto elegante e in linea con la filosofia Range Rover è il valore che questa vettura porta con sé: la sua capacità di andare ovunque, anche sulle dune, al comfort interno che noi definiamo quasi un santuario. Ci si sente come nel salotto di casa perfettamente in armonia con l’ambiente esterno”.

Dotata di quattro ruote sterzanti, di un avanzato controllo elettronico del rollio e del sistema di gestione della motricità Terrain Response 2, la nuova Range Rover arriva in Italia (il lancio è previsto per il prossimo mese di marzo), con un’ampia gamma di propulsori avanzati a sei e otto cilindri. Il 3.0 litri diesel bi-turbo da 350 CV e il propulsore benzina da 360 e 400 CV (tutti con tecnologia mild-hybrid a 48 volt). Top di gamma, invece, è il turbo benzina 4.4 8 cilindri da 530 CV. In arrivo, nei mesi successivi anche le varianti plug-in, mentre una versione full electric sarà lanciata sul mercato nel 2021.

Naturalmente la nuova Range Rover incarna a pieno titolo il concetto di “modern luxury” con l’utilizzo di materiali pregiati, ai sofisticati sistemi di sicurezza e di infotainment di ultima generazione. Fra le peculiarità anche le numerose possibilità di personalizzazione degli interni, con la possibilità anche di configurazione a sette posti.

Prezzi da 124.300 Euro.