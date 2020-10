Promozioni Volkswagen di ottobre 2020

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto modelli appartenenti ai segmenti delle berline e delle SUV compatte , anche se non mancano proposte di altre categorie. Scopriamole insieme.

Volkswagen up!

La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 14.850 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2020 della Casa tedesca sono sufficienti 12.630 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,49%, TAEG 5,53%) comprende: anticipo di 3.900 euro (oltre alle spese di istruttoria pratica 300 euro), 35 rate da 89 euro e un Valore Futuro Garantito pari alla rata finale di 6.412,23 euro.