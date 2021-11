Promozioni Volkswagen di novembre 2021

Anche a novembre 2021 vedremo promozioni Volkswagen particolarmente sostanziose: la Casa tedesca – alle prese (come molti) con la crisi dei microchip e delle immatricolazioni – si è ritrovata questo mese (come tutti) orfana degli incentivi.

Le proposte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto SUV compatte , anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme.

Volkswagen up!

La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 15.600 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2021 bastano 13.233 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,98%, TAEG 5,86%) comprende: anticipo di 3.000 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale di 6.736,08 euro.