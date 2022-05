Promozioni Volkswagen di maggio 2022

Anche a maggio 2022 vedremo tante promozioni Volkswagen : il brand di Wolfsburg ha resistito abbastanza bene alla crisi delle immatricolazioni del mese scorso e continua a puntare sugli sconti per conquistare il pubblico.

Le proposte più vantaggiose di questo periodo – che includono l’ estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km) – riguardano soprattutto compatte e SUV piccole , compatte e medie anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme.

Volkswagen up!

La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 16.100 euro ma grazie alle promozioni di maggio 2022 bastano 13.875 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,93%) comprende: anticipo di 2.800 euro, 35 rate da 169 euro e una maxirata finale di 6.772,30 euro.