Le promozioni Volkswagen di luglio 2022 sono molto interessanti: la Casa tedesca è reduce da un giugno non eccezionale (come molti altri marchi) e punterà ad aumentare le vendite con tanti sconti a volte supportati dagli incentivi statali.

Le offerte più ricche del mese riguardano soprattutto compatte, SUV piccole e SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Volkswagen di luglio 2022

Volkswagen up! La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 16.500 euro ma grazie alle promozioni di luglio 2022 bastano 14.208 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 9,09%) comprende: anticipo di 2.900 euro, 35 rate da 179 euro e una maxirata finale di 6.940,56 euro.

Volkswagen Polo Grazie alle promozioni Volkswagen di luglio 2022 sono sufficienti 19.227 euro – anziché 21.750 – per entrare in possesso della Polo più economica in commercio: la 1.0 TSI Life. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,49%) comprende: anticipo di 3.600 euro, 35 rate da 209 euro e una maxirata finale di 11.082,06 euro.

Volkswagen Golf A luglio 2022 la Volkswagen Golf 1.0 eTSI costa 28.167 euro invece di 30.800: merito delle promozioni. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,09%) comprende: anticipo di 5.500 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale di 16.235,29 euro.

Volkswagen Taigo Da 27.150 a 24.715 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Volkswagen di luglio 2022 e dagli incentivi sulla Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,21%) comprende: anticipo di 5.000 euro, 35 rate da 249 euro e una maxirata finale da 14.550,22 euro.

Volkswagen T-Cross La Volkswagen T-Cross “entry level” – la 1.0 TSI Style – con il Tech Pack (App-Connect con funzione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, Blind Spot disponibile solo per vetture in stock, fendinebbia e Park Pilot) costa ufficialmente 23.750 euro ma grazie alle promozioni della Casa teutonica di luglio 2022 sono sufficienti 21.459 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,37%) comprende: anticipo di 4.200 euro, 35 rate da 229 euro e una maxirata finale di 12.310,10 euro.

Volkswagen T-Roc Grazie allo sconto di 2.190 euro offerto dalle promozioni Volkswagen di luglio 2022 sono sufficienti 28.160 euro (anziché 30.350) per portarsi a casa la T-Roc 1.0 TSI R-Line. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,09%) comprende un anticipo di 5.800 euro, 35 rate da 279 euro e una maxirata finale di 16.634,83 euro.

Volkswagen T-Roc Cabriolet A luglio 2022 la Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.0 TSI costa 31.655 euro anziché 35.200. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 7,98%) comprende: anticipo di 6.500 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale di 19.293,12 euro.

Volkswagen Tiguan 32.171 euro (anziché 34.000): basta questa cifra a luglio 2022 per portarsi a casa la Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 131 CV. Merito delle promozioni. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 6,89%, TAEG 8,04%) comprende un anticipo di 7.500 euro, 35 rate da 349 euro e una maxirata finale di 16.755,20 euro.

Volkswagen ID.3 Le promozioni Volkswagen di luglio 2022 e gli incentivi (vincolati alla rottamazione di un veicolo di categoria M1) permettono di acquistare la ID.3 Pro Performance con 32.293 euro anziché 38.850. L’offerta è valida solo per vetture in stock. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,94%) comprende: anticipo di 9.400 euro, 35 rate da 199 euro e una maxirata finale da 20.398,96 euro.