Tutte le offerte del mese di aprile 2022 di Volkswagen: dalla Golf alla up!, dagli ibridi ai benzina passando per le elettriche

Le promozioni Volkswagen di aprile 2022 sono ricche di offerte interessanti: la Casa tedesca – reduce da un periodo poco brillante in termini di vendite – sta aspettando, come tutti, l’arrivo degli incentivi ma nel frattempo si è mossa con sconti sostanziosi per attirare i clienti.

Le proposte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto SUV compatte, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Volkswagen di aprile 2022

Volkswagen up! La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 16.100 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2022 bastano 13.925 euro per acquistarla. L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 7,27%) comprende: anticipo di 2.700 euro, 35 rate da 169 euro e una maxirata finale di 6.772,30 euro.

Volkswagen Polo Grazie alle promozioni Volkswagen di aprile 2022 (che includono anche l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km) sono sufficienti 18.779 euro – anziché 21.150- per entrare in possesso della Polo più economica in commercio: la 1.0 TSI Life. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,49%, TAEG 6,76%) comprende: anticipo di 3.500 euro, 35 rate da 189 euro e una maxirata finale di 10.776,34 euro.

Volkswagen Golf Ad aprile 2022 la Volkswagen Golf 1.0 eTSI costa 27.238 euro invece di 29.800. L’offerta include anche l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,41%) comprende: anticipo di 5.500 euro, 35 rate da 259 euro e una maxirata finale di 15.708,17 euro.

Volkswagen T-Cross La Volkswagen T-Cross “entry level” – la 1.0 TSI Style – costa ufficialmente 23.150 euro ma grazie alle promozioni della Casa teutonica di aprile 2022 (che includono anche l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km) sono sufficienti 20.966 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,64%) comprende: anticipo di 4.000 euro, 35 rate da 209 euro e una maxirata finale di 11.999,10 euro.

Volkswagen Taigo Da 26.350 a 24.119 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Volkswagen di aprile 2022 sulla Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line. L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,50%) comprende: anticipo di 4.700 euro, 35 rate da 229 euro e una maxirata finale da 14.121,49 euro.

Volkswagen T-Roc Grazie allo sconto di 1.875 euro offerto dalle promozioni Volkswagen di aprile 2022 sono sufficienti 27.425 euro (anziché 29.300) per portarsi a casa la T-Roc 1.0 TSI R-Line. L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 4,99%, TAEG 5,98%) comprende un anticipo di 5.500 euro, 35 rate da 249 euro e una maxirata finale di 16.059,33 euro.

Volkswagen Tiguan 31.149 euro (anziché 33.000): basta questa cifra ad aprile 2022 per portarsi a casa la Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 131 CV. L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km) Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,36%) comprende un anticipo di 7.000 euro, 35 rate da 319 euro e una maxirata finale di 16.262,40 euro.

Volkswagen Tiguan Allspace la Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 CV Life costa 41.044 euro anziché 43.000. L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,17%) comprende: anticipo di 8.500 euro, 35 rate da 439 euro e una maxirata finale di 21.568,80 euro.

Volkswagen ID.3 Le promozioni Volkswagen di aprile 2022 permettono di acquistare la ID.3 Pro Performance con 37.419 euro anziché 39.950. L’offerta – valida solo per vetture in stock – include l’estensione di garanzia Extra Time (2 anni o fino a 80.000 km). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 5,39%, TAEG 6,24%) comprende: anticipo di 9.200 euro, 35 rate da 339 euro e una maxirata finale da 20.285,01 euro.