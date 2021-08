Promozioni Volkswagen di agosto 2021

Le proposte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto compatte e SUV compatte , anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme.

Volkswagen up!

La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 15.600 euro ma grazie alle promozioni di agosto 2021 e agli incentivi statali (vincolati alla rottamazione) bastano 11.703 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,89%) comprende: anticipo di 1.800 euro, 35 rate da 119 euro e una maxirata finale di 6.736,08 euro.