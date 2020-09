Le promozioni Peugeot di settembre 2020 – complici anche incentivi piuttosto generosi – sono molto interessanti.

Le offerte più “succose” del mese riguardano soprattutto piccole, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano proposte appartenenti ad altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Peugeot di settembre 2020

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.200 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2020 della Casa francese e agli incentivi sono sufficienti 9.184 euro per acquistare un esemplare in stock. L’offerta è valida solo in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Steps (durata 48 mesi e 40.000 km, TAN 5.99%, TAEG 8,31%): anticipo zero, 12 rate mensili da 99 euro, 35 rate mensili da 160 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 4.350 euro. (23,84 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese d’incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito 9.184 euro, interessi di 1.759 euro e un importo totale dovuto di 11.486 euro). Ma non è tutto: per chi aderisce al voucher “Ecobonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato) è previsto un ulteriore sconto di 750 euro: il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica – incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot 208 A settembre 2020 la Peugeot 208 PureTech 75 Active – grazie all’unione di promozioni e incentivi – costa 12.160 euro anziché 16.750. Un’offerta valida per vetture in stock in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 7,74%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 129 euro, 35 rate mensili da 185 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 7.075 euro (31,28 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese d’incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito di 12.160 euro, interessi di 2.427 euro e un importo totale dovuto di 15.136 euro). In caso di adesione al voucher “Ecobonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato) si riceve un ulteriore sconto di 750 euro: il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot 508 Grazie agli 8.200 euro di sconto offerti dalle promozioni Peugeot di settembre 2020 e dagli incentivi la 508 BlueHDi 130 Allure costa 27.150 euro invece di 35.350. Un vantaggio valido per vetture in stock in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 6,92%, 48 mesi e 60.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 279 euro, 35 rate mensili da 422 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.847 euro (68,75 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese d’incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito di 27.150 euro, interessi di 5.274 euro e un importo totale dovuto di 33.011 euro). È inoltre previsto un ulteriore sconto di 750 euro per chi aderisce al voucher “Extrabonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato): il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot 508 SW L’Ecobonus Peugeot di settembre 2020 sulle 508 SW a stock in pronta consegna consente di acquistare con uno sconto di 9.000 euro – da 45.270 a 36.270 euro – la versione BlueHDi 160 GT Line tinta grigio platinum con l’aggiunta dei seguenti accessori: Active suspension control, ruotino di scorta, vernice metallizzata, Wireless smartphone charging, portellone hands free e Pack City 2 con Visiopark 360° e Park Assist. La cifra può scendere di altri 750 euro se si aderisce al voucher “Ecobonus Peugeot”.

Peugeot 2008 Lo sconto di 4.700 euro previsto dalle promozioni Peugeot di settembre 2020 e dagli incentivi sulla 2008 consente di acquistare la versione PureTech 130 Active con 18.150 euro anziché 22.850. L’offerta – valida per vetture in stock e in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 – va obbligatoriamente abbinato al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 7,24%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 189 euro, 35 rate mensili da 265 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 10.756 euro (46,25 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese di incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito di 18.150 euro, interessi di 3.615 euro e un importo totale dovuto di 22.329 euro). Chi aderisce al voucher “Ecobonus Peugeot” – attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato – ha inoltre a disposizione un extrabonus di 750 euro: il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 diesel più economica in commercio – la BlueHDi 130 Active – costa ufficialmente 30.150 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2020 della Casa francese e agli incentivi bastano 24.145 euro per acquistarla. L’offerta è valida per vetture in stock in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 e solo se di aderisce al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 7,01%, 48 mesi e 60.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 249 euro, 35 rate mensili da 375 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 13.260 euro (61,24 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese di incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito 24.145 euro, interessi di 4.701 euro e un importo totale dovuto di 29.425 euro). Ci sono inoltre 750 euro di sconto per chi aderisce al voucher “EcoPeugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato): il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot 5008 Da 32.400 a 26.175 euro: è questa l’offerta Peugeot di settembre 2020 sulla 5008 diesel “entry level” (la BlueHDi 130) combinata con gli incentivi valida su vetture in stock, in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 6,95%, 48 mesi e 60.000 km). Anticipo zero, 12 rate mensili da 269 euro, 35 rate mensili da 408 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.280 euro (66,31 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese di incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito di 26.175 euro, 5.084 euro di interessi e un importo totale dovuto di 31.843 euro). Senza dimenticare l’ulteriore sconto di 750 euro per chi aderisce al voucher “EcoBonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato): il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot Rifter Per tutto il mese di settembre 2020 la Peugeot Rifter BlueHDi 100 Active costa 18.180 euro invece di 23.100: merito delle promozioni della Casa francese e degli incentivi. Per beneficiare dell’offerta – valida su vetture in stock – bisogna avere un veicolo da rottamare intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 e aderire al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,99%, TAEG 7,27%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 189 euro, 35 rate mensili da 297 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 9.554 euro (46,33 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese di incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito di 18.180 euro, interessi di 3.515 euro e un importo totale dovuto di 22.259 euro). Chi aderisce al voucher “EcoBonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato) riceve un ulteriore sconto di 750 euro: il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.

Peugeot e-208 Le promozioni Peugeot di settembre 2020 e gli incentivi permettono di acquistare la e-208 Allure con 24.150 euro anziché 34.950. L’offerta – valida per vetture in stock e in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 – va obbligatoriamente abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps Elettrici (TAN 5%, TAEG 5,94%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 249 euro, 35 rate mensili da 320 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.488 euro (61,25 euro di imposta sostitutiva sul contratto, 3,5 euro di spese di incasso mensili, 350 euro di spese pratica, importo totale del credito 24.150 euro, interessi di 3.988 euro e un importo totale dovuto di 28.717 euro). In caso di adesione al voucher “EcoBonus Peugeot” (attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato) è inoltre possibile ricevere un extrabonus di 750 euro: il finanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del finanziamento.