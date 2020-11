Chi vuole acquistare una Peugeot a novembre 2020 può approfittare di promozioni sostanziose, grazie anche al sostegno degli incentivi.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto piccole, compatte, berline medie e SUV piccole ma non mancano proposte di altre categorie come ad esempio citycar e SUV compatte. Scopriamole insieme. Promozioni Peugeot di novembre 2020

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.200 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2020 della Casa francese sono sufficienti 9.200 euro per acquistarla. L’offerta – valida per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al voucher Extra Ecobonus Peugeot – va obbligatoriamente abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 8,07%): anticipo zero, 12 rate mensili da 99 euro, 35 rate mensili da 193 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 5.330 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 23,88 euro, spese di incasso mensili di 3.50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 208 L’offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease (48 mesi e 60.000 km) di novembre 2020 sulla Peugeot 208 PureTech 75 Active prevede un primo canone pari a 3.211 euro IVA inclusa e 47 canoni mensili da 239 euro (offerta calcolata sulla provincia di Trento accessibile anche con permuta). Nel prezzo sono compresi: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto e tassa di proprietà.

Peugeot 308 Le promozioni Peugeot di novembre 2020 consentono di acquistare la 308 PureTech Turbo 130 Allure con 19.170 euro anziché 25.850. L’offerta è valida per vetture in stock se si aderisce al voucher “Extra Ecobonus Peugeot” e al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,72%): anticipo zero, 12 rate mensili da 199 euro, 35 rate mensili da 350 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 8.279 euro. Importo totale del credito di 19.170 euro, interessi di 3.239 euro e un importo totale dovuto di 22.976 euro (imposta sostitutiva sul contratto di 48,80 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro).

Peugeot 308 SW 6.680 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di novembre 2020 sulla 308 SW PureTech Turbo 130 Allure. L’offerta è valida per vetture in stock in caso di adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot” e va obbligatoriamente abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,68%): anticipo zero, 12 rate mensili da 209 euro, 35 rate mensili da 378 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 8.319 euro. Importo totale del credito di 20.170 euro, interessi di 3.374 euro e un importo totale dovuto di 24.114 euro (imposta sostitutiva sul contratto 51,30 euro, spese incasso mensili 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro).

Peugeot 508 A novembre 2020, grazie alle promozioni Peugeot, bastano 27.150 euro (anziché 35.350) per portarsi a casa la 508 BlueHDi 130 Allure. L’offerta – valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot” – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,39%): anticipo zero, 12 rate mensili da 279 euro, 35 rate mensili da 408 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.851 euro. Importo totale del credito 27.150 euro, interessi di 4.818 euro e un importo totale dovuto di 32.555 euro (imposta sostitutiva sul contratto di 68,75 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro).

Peugeot 508 SW 9.000 euro (da 45.270 a 36.270 euro). È questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di novembre 2020 sulla 508 SW BlueHDi 160 tinta grigio platinum con l’aggiunta dei seguenti accessori: active suspension control, visiopark 360°, full park assist, portellone “hands free”, wireless smartphone charging e ruotino di scorta. L’offerta è valida su vetture in pronta consegna in caso di adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot”.

Peugeot 2008 Lo sconto di 3.700 euro previsto dalle promozioni Peugeot sulla 2008 permette di acquistare la versione “base” PureTech 100 Active con 18.150 euro anziché 21.850. L’offerta è valida solo se si aderisce al voucher “Extra Ecobonus Peugeot” e al finanziamento i-Mode Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,72%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 189 euro, 35 rate mensili da 268 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 10.273 euro. Importo totale del credito di 18.150 euro, interessi di 3.263 euro e un importo totale dovuto di 21.978 euro (imposta sostitutiva sul contratto di 46,25 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro).

Peugeot 3008 A novembre 2020 è possibile noleggiare a lungo termine con Free2Move Lease (36 mesi e 45.000 km) la Peugeot 3008 Hybrid Allure Pack: primo canone pari a 4.284 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 359 euro IVA inclusa (accessibile anche con permuta, calcolata sulla provincia di Trento). L’offerta comprende: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA e antifurto con polizza incendio e furto.

Peugeot e-208 La Peugeot e-208 più economica in commercio – la Active – costa ufficialmente 33.850 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2020 della Casa francese unite all’Ecobonus bastano 21.150 euro per acquistarla (6.000 euro di vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione e 2.000 euro derivanti dall’applicazione dell’incentivo statale in caso di acquisto di un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2 e rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010). L’offerta è valida per vetture in stock in caso di adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot” e va obbligatoriamente abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,49%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 219 euro, 35 rate mensili da 240 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 13.856 euro. Importo totale del credito di 21.150 euro, interessi di 3.214 euro e un importo totale dovuto di 24.936 euro. (imposta sostitutiva sul contratto di 53,75 euro, spese incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro).