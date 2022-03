Peugeot 208

Grazie alle promozioni Peugeot di marzo 2022 bastano 13.700 euro (anziché 16.900) per portarsi a casa la 208 PureTech 75 Like. L’offerta – valida per vetture in stock – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,8%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 4.107 euro, imposta sostitutiva sul contratto di 24,86 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 7.771 euro.