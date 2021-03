Le promozioni Peugeot a marzo 2021 sono particolarmente “succose”: sconti interessanti uniti a incentivi statali importanti.

Le proposte più ghiotte del mese riguardano soprattutto piccole, compatte e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di marzo 2021

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.200 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2021 della Casa francese e agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) bastano 7.900 euro per acquistarla. L’offerta – valida per vetture in stock – va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 8,84%, 30.000 km): anticipo di 1.649 euro, 35 rate mensili da 89 euro e una maxirata finale da 5.352 euro.

Peugeot 208 Grazie alle promozioni Peugeot di marzo 2021 e agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) bastano 10.900 euro anziché 15.800 per acquistare la 208 PureTech 75 Like. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,89%, 45.000 km): anticipo di 1.647 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 7.410 euro.

Peugeot 308 L’unione tra sconti e incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) consente di acquistare a marzo 2021 la Peugeot 308 BlueHDi Active Pack con 17.900 euro invece di 26.000. L’offerta è valida per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,22%, 45.000 km): anticipo di 4.071 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 10.178 euro.

Peugeot 308 SW Da 27.000 a 18.900 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di marzo 2021 unite agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sulla 308 SW BlueHDi Active Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,15%, 45.000 km): anticipo di 4.475 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 10.880 euro.

Peugeot 508 A marzo 2021 è possibile acquistare la Peugeot 508 BlueHDi Allure Pack con 29.900 euro anziché 38.500 euro: merito delle promozioni del Leone e degli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011). L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,57%, 45.000 km): anticipo di 5.740 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale da 18.786 euro.

Peugeot 2008 La Peugeot 2008 PureTech 100 Active Pack costa ufficialmente 22.750 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2021 della Casa francese e agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sono sufficienti 16.900 euro per acquistarla. L’offerta è valida per vetture in stock e solo se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,08%, 30.000 km): anticipo di 2.771 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una maxirata finle da 12.357 euro.

Peugeot 3008 Grazie alle promozioni Peugeot di marzo 2021 e agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sono sufficienti 27.900 euro – invece di 34.750 euro – per portarsi a casa la 3008 BlueHDi Allure Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,56%, 45.000 km): anticipo di 3.459 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale da 18.803 euro.

Peugeot 5008 29.900 euro (anziché 37.500): basta questa cifra, a marzo 2021, per acquistare una Peugeot 5008 BlueHDi 130 Allure Pack. Merito delle promozioni del brand transalpino e degli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011). L’offerta è valida per vetture in stock e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,51%, 45.000 km): anticipo di 4.165 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale da 20.328 euro.

Peugeot e-208 Gli sconti uniti agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) permettono di acquistare a marzo 2021 la Peugeot e-208 Active Pack con 20.650 euro anziché 34.650. L’offerta è valida per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,68%, 30.000 km): anticipo di 2.350 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 17.182,83 euro.