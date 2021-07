Le promozioni Peugeot di luglio 2021 sono ricche di offerte sostanziose: merito degli sconti importanti della Casa del Leone e degli incentivi statali per le elettriche e le ibride plug-in.

Le proposte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto piccole, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di luglio 2021

Peugeot 108 La Peugeot più economica del listino – la 108 Active – costa ufficialmente 13.600 euro ma grazie alle promozioni di luglio 2021 della Casa francese bastano 10.000 euro per acquistarla. L’offerta – valida per vetture in stock e comprensiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 8,79%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 3.661 euro, 35 rate da 89 euro e una maxirata finale da 5.457 euro.

Peugeot 208 Grazie alle promozioni Peugeot di luglio 2021 bastano 17.350 euro (anziché 21.000) per portarsi a casa la 208 BlueHDi Active Pack. L’offerta – comprensiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,3%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 5.250 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 10.724 euro.

Peugeot 508 Le promozioni Peugeot di luglio 2021 consentono di acquistare la 508 BlueHDi Allure Pack con 32.900 euro invece di 39.200 euro. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot – è disponibile solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,58%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 9.004 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 18.474 euro.

Peugeot 508 SW Da 40.200 a 34.100 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di luglio 2021 sulla 508 SW BlueHDi Allure Pack. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,54%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 9.240 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 19.610 euro.

Peugeot 2008 A luglio 2021 la Peugeot 2008 BlueHDi 110 Allure Pack costa 23.000 euro invece di 26.800. L’offerta – valida solo per vetture in stock e comprensiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,86%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 6.466 euro, 35 rate da 149 euro e una maxirata finale da 15.189 euro.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 BlueHDi Allure Pack costa ufficialmente 35.100 euro ma grazie alle promozioni della Casa transalpina di luglio 2021 sono sufficienti 31.200 euro per acquistarla. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida solo per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,56%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 6.847 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 18.699 euro.

Peugeot 3008 Hybrid Grazie allo sconto di 11.750 euro offerto dalle promozioni Peugeot di luglio 2021 e dagli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sono sufficienti 34.710 euro (anziché 46.460) per portarsi a casa la 3008 Hybrid Allure Pack. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Hybrid (TAN 4,5%, TAEG 5,34%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 5.087 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 24.281 euro. Ma non è tutto: nella promozione sono anche comprese la stazione di ricarica Wallbox (esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale adeguamento impianto) e sei mesi di ricariche pubbliche illimitate (un uso improprio superiore a circa 160 kWh al mese potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti).

Peugeot 5008 32.850 euro (anziché 37.850): basta questa cifra a luglio 2021 per portarsi a casa la Peugeot 5008 BlueHDi 130 Allure Pack. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,51%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 7.223 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.201 euro.

Peugeot e-208 L’unione tra le promozioni Peugeot di luglio 2021 e gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi) permette di acquistare la e-208 Active Pack con 21.580 euro anziché 35.580. L’offerta – inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 euro – è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,73%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 4.100 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 16.293,90 euro. La promozione comprende anche una stazione di ricarica WallBox (esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale adeguamento impianto) e sei mesi di ricariche pubbliche illimitate (un uso improprio superiore a circa 160 kWh al mese potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti).