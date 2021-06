Anche a giugno 2021 sarà possibile beneficiare di ricche promozioni da parte di Peugeot: merito degli sconti sostanziosi abbinati (nel caso delle elettriche e delle ibride plug-in) agli incentivi statali.

Le proposte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto piccole, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di giugno 2021

Peugeot 108 La Peugeot più economica del listino – la 108 Active – costa ufficialmente 13.450 euro ma grazie alle promozioni della Casa francese valide fino al 7 giugno 2021 bastano meno di 10.000 euro (9.850, per l’esattezza) per acquistarla. L’offerta – valida per vetture in stock – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 8,82%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 3.565 euro, 35 rate da 89 euro e una maxirata finale da 5.394 euro.

Peugeot 208 Grazie alle promozioni Peugeot valide fino al 7 giugno 2021 bastano 17.350 euro (anziché 21.000) per portarsi a casa la 208 BlueHDi Active Pack. L’offerta è valida per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,3%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 5.250 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 10.724 euro.

Peugeot 508 Le promozioni Peugeot valide fino al 7 giugno 2021 consentono di acquistare la 508 BlueHDi Allure Pack con 31.400 euro invece di 38.900 euro. L’offerta è disponibile solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,56%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 6.999 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 19.069 euro.

Peugeot 508 SW Da 39.900 a 32.400 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot valide fino al 7 giugno 2021 sulla 508 SW BlueHDi Allure Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,51%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 6.882 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.385 euro.

Peugeot 2008 Fino al 7 giugno 2021 la Peugeot 2008 BlueHDi 110 Allure Pack costa 23.000 euro invece di 26.800. L’offerta – valida solo per vetture in stock – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,87%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 6.588 euro, 35 rate da 149 euro e una maxirata finale da 15.046 euro.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 BlueHDi Allure Pack costa ufficialmente 35.100 euro ma grazie alle promozioni della Casa transalpina valide fino al 7 giugno 2021 sono sufficienti 30.100 euro per acquistarla. L’offerta è valida solo per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,56%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 5.538 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 18.949 euro.

Peugeot 3008 Hybrid Grazie allo sconto di 11.750 euro offerto dalle promozioni Peugeot valide fino al 7 giugno 2021 e dagli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sono sufficienti 33.780 euro (anziché 45.530) per portarsi a casa la 3008 Hybrid Allure Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Hybrid (TAN 4,5%, TAEG 5,34%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 4.156 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 24.281 euro.

Peugeot 5008 31.750 euro (anziché 37.850): basta questa cifra fino al 7 giugno 2021 per portarsi a casa la Peugeot 5008 BlueHDi 130 Allure Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,5%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 5.894 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.471 euro.

Peugeot e-208 L’unione tra le promozioni Peugeot valide fino al 7 giugno 2021 e gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi) permette di acquistare la e-208 Active Pack con 20.650 euro anziché 34.650. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,7%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 2.701 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 16.833 euro.