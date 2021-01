Le promozioni Peugeot di gennaio 2021 presentano tante offerte “succose”. Merito anche dei nuovi incentivi statali.

Le proposte più interessanti del mese riguardano soprattutto piccole, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di gennaio 2021

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.200 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2021 della Casa francese e ai nuovi incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) bastano 7.600 euro per acquistarla. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 8,97%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 1.570 euro, 35 rate mensili da 89 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 5.134 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 15,95 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 208 L’unione tra le promozioni Peugeot di gennaio 2021 e gli incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) consente di acquistare la 208 PureTech 75 Active Pack con 12.350 euro anziché 17.800. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,66%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 2.190 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 8.479 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 26,28 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 308 Bastano meno di 20.000 euro (19.950, per l’esattezza) a gennaio 2021 per portarsi a casa la Peugeot 308 BlueHDi Allure Pack (prezzo di listino: 28.350 euro). Merito delle promozioni del Leone e degli incentivi: 1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 (contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso). L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,12%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 5.320 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 11.126 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 37,45 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 508 9.600 euro: è questo lo sconto (da 37.500 a 27.900 euro) offerto dalle promozioni Peugeot di gennaio 2021 e dagli incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) sulla 508 BlueHDi Allure. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,60%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 4.800 euro, 35 rate mensili da 279 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 18.287 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 58,63 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 508 SW Proseguono anche a gennaio 2021 le promozioni Peugeot che consentono di acquistare la 508 SW BlueHDi 160 GT Line tinta grigio platinum con active suspension control, visiopark 360°, full park assist, portellone “hands free”, wireless smartphone charging e ruotino di scorta con uno sconto importante. Questo mese – grazie anche al contributo rottamazione Peugeot di 1.500 euro – la cifra scende da 45.370 a 34.870 euro: l’offerta è valida per vetture in pronta consegna in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 intestato da almeno 12 mesi.

Peugeot 2008 La Peugeot 2008 BlueHDi 110 Allure Pack costa ufficialmente 26.450 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2021 della Casa transalpina e ai nuovi incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) bastano poco più di 20.000 euro – 20.450, per la precisione – per acquistarla. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,88%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 3.500 euro, 35 rate mensili da 189 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.197 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 43,25 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 3008 Grazie alle promozioni Peugeot di gennaio 2021 e ai nuovi incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) bastano 27.500 euro, invece di 34.600, per acquistare una 3008 BlueHDi Allure Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,59%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 4.350 euro, 35 rate mensili da 259 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 18.685 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 58,50 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot 5008 Le promozioni Peugeot di gennaio 2021 e gli incentivi (1.500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 intestato da almeno 12 mesi che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) permettono di portarsi a casa la 5008 BlueHDi 130 Allure Pack con uno sconto di 7.800 euro (da 37.350 a 29.550 euro). L’offerta è valida per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,52%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 4.530 euro, 35 rate mensili da 279 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 20.245 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 63,43 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.

Peugeot e-208 14.000 euro: è questo lo sconto (da 34.650 a 20.650 euro) offerto dalle promozioni Peugeot di gennaio 2021 unite agli incentivi (6.000 euro di contributo derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione e 2,000 euro di incentivo statale con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi: contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso) a chi vuole acquistare una e-208 Active Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,69%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 2.046 euro, 35 rate mensili da 159 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 16.446 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 47,38 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese pratica pari a 350 euro.