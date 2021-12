A dicembre 2021 vedremo ricche promozioni firmate Peugeot: la Casa francese sta patendo particolarmente la crisi delle immatricolazioni.

Le proposte più interessanti del mese riguardano soprattutto piccole, compatte, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di dicembre 2021

Peugeot 208 Grazie alle promozioni Peugeot di dicembre 2021 bastano 13.900 euro (anziché 16.350) per portarsi a casa la 208 PureTech 75 Like. L’offerta – valida per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (12.900 euro) se si aderisce al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,02%, TAEG 8,32%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 4.961 euro, prima rata da 20,72 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 129 euro e una maxirata finale da 7.515,74 euro.

Peugeot 308 Grazie allo sconto di 3.850 euro offerto dalle promozioni Peugeot di dicembre 2021 sono sufficienti 25.900 euro (anziché 29.750) per portarsi a casa la 308 PureTech Turbo EAT8 Allure Pack. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (24.900 euro) in caso di adesione al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,08%, TAEG 7,3%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo di 8.847 euro, prima rata di 41,01 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale da 14.231,62 euro.

Peugeot 308 SW La Peugeot 308 SW PureTech Turbo EAT8 Allure Pack costa ufficialmente 30.750 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2021 della Casa francese bastano 26.900 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (25.900 euro) se si aderisce al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,07%, TAEG 7,29%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 9.699 euro, prima rata da 41,38 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 249 euro e una maxirata finale da 14.409,62 euro.

Peugeot 508 Le promozioni Peugeot di dicembre 2021 consentono di acquistare la 508 PureTech Turbo Allure Pack con 33.900 euro invece di 38.200 euro. L’offerta – valida per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (32.900 euro) se si aderisce al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,1%, TAEG 7,17%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 14.489 euro, prima rata di 46,9 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 299 euro e una maxirata finale da 16.005,26 euro.

Peugeot 508 SW Da 39.200 a 34.900 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di dicembre 2021 sulla 508 SW PureTech Turbo Allure Pack. L’offerta – valida solo per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (33.900 euro) se si aderisce al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,07%, TAEG 7,11%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 14.462 euro, prima rata da 49,47 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 299 euro e una maxirata finale di 17.233,26 euro.

Peugeot 2008 A dicembre 2021 la Peugeot 2008 PureTech 100 Active Pack con le promozioni costa 20.900 euro invece di 23.500. L’offerta – valida solo per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (19.900 euro) in caso di adesione al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 8,92%, TAEG 7,51%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 7.128 euro, prima rata di 32,81 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 149 euro e una maxirata finale da 12.786,74 euro.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 PureTech Turbo Allure Pack costa ufficialmente 33.700 euro ma grazie alle promozioni della Casa transalpina di dicembre 2021 sono sufficienti 30.900 euro per acquistarla. L’offerta – valida solo per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (29.900 euro) in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,12%, TAEG 7,17%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 11.418 euro, prima rata di 47,08 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 299 euro e una maxirata finale da 15.783,74 euro.

Peugeot 5008 35.900 euro (anziché 38.850): basta questa cifra a dicembre 2021 grazie alle promozioni per portarsi a casa la Peugeot 5008 BlueHDi 130 Allure Pack. L’offerta – valida solo per vetture in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (34.900 euro) se si aderisce al finanziamento Easy i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,99%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 9,01%, TAEG 6,99%, 36 mesi, 45.000 km): anticipo di 12.508 euro, prima rata da 56,85 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 299 euro e una maxirata finale di 20.767,26 euro.

Peugeot e-208 Le promozioni Peugeot di dicembre 2021 permettono di acquistare la e-208 Active Pack con 31.550 euro anziché 35.650. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (30.050 euro) se si aderisce al finanziamento i-Move (TAN fisso dell’intero periodo 5,5%, TAN fisso del periodo di differimento 0,00%, TAN fisso del secondo periodo 8,26%, TAEG 6,66%, 36 mesi, 30.000 km): anticipo di 12.379 euro, prima rata di 45,05 euro, 10 rate da 0 euro, 24 rate da 199 euro e una maxirata finale da 16.278,5 euro. Ma non è tutto: la promozione comprende infatti anche 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate solo sul veicolo acquistato (un uso improprio superiore a circa 160 kWh al mese potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti).