Le promozioni Peugeot di dicembre 2020 sono ricche di offerte interessanti.

Le proposte più “succose” del mese riguardano soprattutto piccole, berline medie e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Peugeot di dicembre 2020

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.200 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2020 della Casa francese bastano 9.200 euro per acquistarla. L’offerta, inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro e valida solo per vetture in stock, va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 7,77%, 48 mesi e 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 99 euro, 35 rate mensili da 165 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 4.355 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 23,88 euro, spese incasso mensili 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 9.200 euro, interessi di 1.609 euro e un importo totale dovuto di 11.350 euro.

Peugeot 208 Grazie ai 3.600 euro di sconto offerti dalle promozioni Peugeot di dicembre 2020 sono sufficienti 14.200 euro (anziché 17.800) per portarsi a casa la 208 PureTech 75 Active Pack. L’offerta, valida per vetture in stock e inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro, va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 7,01%): anticipo zero, 12 rate mensili da 149 euro, 35 rate mensili da 226 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 7.540 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 36,38 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 14.200 euro, interessi di 2.523 euro e un importo totale dovuto di 17.278 euro.

Peugeot 308 Da 25.850 euro a 19.170 euro: è questo lo sconto offerto dalle promozioni Peugeot di dicembre 2020 sulla 308 PureTech Turbo 130 Allure. L’offerta è valida per vetture in stock, include l’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,72%, 48 mesi, 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 199 euro, 35 rate mensili da 350 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 8.279 euro. Imposta sostitutiva sul contratto 48,80 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito 19.170 euro, interessi di 3.239 euro e un importo totale dovuto di 22.976 euro.

Peugeot 508 Lo sconto di 8.200 euro previsto dalle promozioni Peugeot di dicembre 2020 permette di acquistare la 508 BlueHDi 130 Allure con 27.150 euro invece di 35.350. Un’offerta valida per vetture in stock, inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro, da abbinare al finanziamento i-Move Avantage Steps: anticipo zero, 12 rate mensili da 279 euro, 35 rate mensili da 404 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 15.019 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 68,75 euro, spese di incasspo mensili di 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 27.150 euro, interessi di 4.831 euro e un importo totale dovuto di 32.568 euro.

Peugeot 508 SW A dicembre 2020 la Peugeot 508 SW BlueHDi 160 GT Line tinta grigio platinum con active suspension control, visiopark 360°, full park assist, portellone “hands free”, wireless smartphone charging e ruotino di scorta è offerta con uno sconto di 9.000 euro (da 45.270 a 36.270 euro). L’offerta è valida per vetture in pronta consegna e comprende l’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro.

Peugeot 2008 La Peugeot 2008 “base” – la PureTech 100 Active – costa ufficialmente 21.850 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2020 del Leone bastano 18.150 euro per acquistarla. L’offerta, valida per vetture in stock e inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro, va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,71%, 48 mesi, 40.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 189 euro, 35 rate mensili da 266 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 10.386 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 46,25 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 18.150 euro, interessi di 3.273 euro e un importo totale dovuto di 21.987 euro.

Peugeot 3008 Il noleggio a lungo termine Free2Move Lease della Peugeot 3008 Hybrid Allure Pack a dicembre 2020 (36 mesi e 45.000 km) prevede: primo canone pari a 4.374 euro IVA inclusa, 35 canoni mensili da 359 euro IVA inclusa e un’offerta che comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto. L’offerta è calcolata sulla provincia di Milano, è riservata ai clienti residenti in Italia con età non superiore a 65 anni di età alla data di adesione al contratto e include la copertura assicurativa gratuita protezione pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto.

Peugeot 5008 4.600 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di dicembre 2020 sulla 5008 BlueHDi 130 Allure (da 36.750 a 32.150 euro). L’offerta – inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro – è valida per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage Steps (TAN 5,49%, TAEG 6,29%, 48 mesi e 60.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 329 euro, 35 rate mensili da 505 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 16.854 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 81,25 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 32.150 euro, interessi di 5.638 euro e un importo totale dovuto di 38.387 euro.

Peugeot e-208 Grazie alle promozioni Peugeot di dicembre 2020 e all’Ecobonus è possibile portarsi a casa la e-208 Active Pack con 21.150 euro (invece di 34.650). L’offerta – inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 euro – è valida per vetture in stock in caso di rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2010 e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage Steps Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,63%, 36 mesi e 45.000 km): anticipo zero, 12 rate mensili da 219 euro, 23 rate mensili da 223 euro e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito di 16.430 euro. Imposta sostitutiva sul contratto di 53,75 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro, spese pratica pari a 350 euro, importo totale del credito di 21.150 euro, interessi di 2.566 euro e un importo totale dovuto di 24.246 euro.