Tutte le offerte del mese di aprile 2021 di Peugeot: dalla 3008 alla 2008, dai benzina ai diesel passando per le elettriche

Le promozioni Peugeot di aprile 2021 sono molto interessanti: merito anche dei ricchi incentivi statali.

Gli sconti più corposi del mese riguardano principalmente piccole, compatte e SUV piccole, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Peugeot di aprile 2021

Peugeot 108 La Peugeot 108 5 porte Active costa ufficialmente 13.450 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2021 della Casa francese bastano 9.800 euro per acquistarla. L’offerta – valida per vetture in stock – va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 8,82%, 30.000 km): anticipo di 3.514 euro, 35 rate da 89 euro e una maxirata finale da 5.394 euro.

Peugeot 208 Grazie alle promozioni Peugeot di aprile 2021 bastano 14.400 euro (anziché 18.100) per portarsi a casa la 208 PureTech 75 Active Pack. L’offerta è valida per vetture in stock e va abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,59%, 30.000 km): anticipo di 3.923 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 8.812 euro.

Peugeot 308 Grazie allo sconto di 10.000 euro offerto dalle promozioni Peugeot di aprile 2021 bastano 16.550 euro (anziché 26.550) per acquistare la 308 BlueHDi Active Pack. L’offerta è valida solo per vetture in stock e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,2%, 45.000 km): anticipo di 2.555 euro, 35 rate da 199 euro e una maxirata finale da 10.374 euro.

Peugeot 308 SW Da 27.550 a 17.550 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Peugeot di aprile 2021 sulla 308 SW BlueHDi Active Pack. L’offerta è valida esclusivamente su vetture in stock e solo in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 7,13%, 45.000 km): anticipo di 2.978 euro, 35 rate da 199 euro e una maxirata finale da 11.055 euro.

Peugeot 508 Le promozioni Peugeot di aprile 2021 consentono di acquistare la 508 BlueHDi Allure Pack con 31.400 euro anziché 38.900. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,56%, 45.000 km): anticipo di 6.998 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 19.069 euro.

Peugeot 2008 Ad aprile 2021 la Peugeot 2008 PureTech 100 Allure Pack costa 20.500 euro invece di 24.800. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,97%, 30.000 km): anticipo di 5.292 euro, 35 rate da 149 euro e una maxirata finale da 13.629 euro.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 BlueHDi Allure Pack costa ufficialmente 35.100 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2021 della Casa transalpina sono sufficienti 30.100 euro per acquistarla. L’offerta è valida solo per vetture in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,55%, 45.000 km): anticipo di 5.537 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 18.949 euro.

Peugeot 5008 31.250 euro (invece di 37.850): basta questa cifra, ad aprile 2021, per entrare in possesso della Peugeot 5008 BlueHDi 130 Allure Pack. L’offerta – valida solo per vetture in stock – va obbligatoriamente abbinata al finanziamento i-Move Avantage (TAN 5,49%, TAEG 6,5%, 45.000 km): anticipo di 5.394 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale da 20.471 euro.

Peugeot e-208 L’unione tra le promozioni Peugeot e gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi) permette di acquistare la e-2008 Active Pack con 20.650 euro anziché 34.650. L’offerta riguarda solo vetture in stock e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento i-Move Avantage Elettrici (TAN 4,5%, TAEG 5,7%, 30.000 km): anticipo di 2.701 euro, 35 rate da 129 euro e una maxirata finale da 16.833 euro.