Le proposte più “succose” di questo periodo riguardano soprattutto piccole , SUV piccole e SUV compatte , anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme.

Peugeot 208

Grazie alle promozioni Peugeot di agosto 2022 bastano 15.500 euro (anziché 17.370) per portarsi a casa la 208 PureTech 75 Like. L’offerta – valida solo per i privati – può diventare ancora più vantaggiosa (14.500 euro) se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,11%, 36 mesi e 30.000 km): anticipo di 2.061 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 8.156,50 euro.