Le promozioni Ford di ottobre 2022 – in un caso supportate anche dagli incentivi – sono piuttosto generose. La Casa statunitense ha sempre praticato sconti sostanziosi sui propri modelli indipendentemente dai risultati delle immatricolazioni.

Le offerte più ricche riguardano soprattutto le piccole SUV e le SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Ford di ottobre 2022

Ford Fiesta Hybrid Grazie alle promozioni Ford (valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche) bastano 22.200 euro (invece di 24.050) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 21.450 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,97%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 341,65 euro e una maxirata finale da 12.506 euro.

Ford Fiesta 1.1 A ottobre 2022 la Ford Fiesta 1.1 costa 18.700 euro anziché 20.550: merito delle promozioni della Casa statunitense, valide solo per persone fisiche. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (17.950 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 7,19%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 297,70 euro e una maxirata finale da 10.069,50 euro.

Ford Focus Le promozioni Ford valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche consentono di acquistare la Focus Hybrid ST-Line Style con 25.700 euro anziché 29.650. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 24.200 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,80%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 335,72 euro e una maxirata finale da 16.011 euro.

Ford EcoSport Grazie alle promozioni Ford – valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche – bastano 21.000 euro (anziché 24.750) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 20.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 7,03%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 321,26 euro e una maxirata finale da 11.880 euro.

Ford Puma Hybrid A ottobre 2022 la Ford Puma Hybrid 125CV Titanium costa 24.150 euro invece di 26.500. L’offerta – valida solo per persone fisiche – può diventare ancora più vantaggiosa (22.900 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,87%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 339,65 euro e una maxirata finale da 14.310 euro.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 35.000 euro ma grazie alle promozioni – valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche – della Casa statunitense sono sufficienti 32.650 euro per acquistarla. L’offerta – che include un corso di guida sportiva con Ford Driving University in omaggio – può diventare ancora più vantaggiosa (31.400 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,65%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 524,65 euro e una maxirata finale da 17.150 euro.

Ford Kuga Full Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche – bastano 34.250 euro (anziché 38.500) per entrare in possesso della Kuga Full Hybrid ST-Line. Un’offerta che può diventare ancora più interessante (33.500 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,57%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 485,83 euro e una maxirata finale da 21.175 euro.

Ford Kuga Plug In Hybrid A ottobre 2022 la Ford Kuga Plug In Hybrid ST-Line costa 35.000 euro anziché 44.000. Merito anche degli incentivi (validi a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi). Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro: il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (33.250 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,53%): anticipo zero, 36 rate da 378,93 euro e una maxirata finale da 25.080 euro.

Ford Kuga diesel Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide a ottobre 2022 solo per persone fisiche – bastano 34.000 euro (anziché 38.250) per acquistare la Kuga EcoBlue ST-Line. La cifra può scendere ulteriormente – 33.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,56%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 462,30 euro e una maxirata finale da 21.802,50 euro.