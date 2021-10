Anche a ottobre 2021 vedremo promozioni Ford molto ricche: il calo delle immatricolazioni sta colpendo pesantemente la Casa statunitense (e non solo lei).

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto compatte, monovolume e SUV piccole, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Ford di ottobre 2021

Ford Focus Grazie alle promozioni Ford di ottobre 2021 e agli incentivi bastano 18.900 euro (invece di 24.550) per portarsi a casa la Focus “base”: la 1.0 EcoBoost Business. Il prezzo può scendere a quota 18.150 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 2,45% solo a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2011 di proprietà del cliente da almeno sei mesi, TAEG 3,73%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 245,09 euro e una maxirata da 11.293 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Focus SW La Ford Focus SW più accessibile – la 1.0 EcoBoost Business – costa ufficialmente 25.550 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2021 della Casa statunitense e agli incentivi statali sono sufficienti 19.900 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (19.150 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN agevolato a 2,45% solo a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 31 dicembre 2011 di proprietà del cliente da almeno sei mesi, TAEG 3,67%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 262,08 euro e una maxirata finale da 11.753 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Mondeo SW L’offerta di noleggio a lungo termine della Ford Mondeo SW Hybrid Titanium Business con vernice metallizzata dura 48 mesi/60.000 km ed è valida solo per vetture in pronta consegna. Anticipo di 5.985 euro e un canone mensile di 350 euro/mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione, assicurazione RCA (massimale 26 mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione sinistri.

Ford S-Max L’offerta di noleggio a lungo termine della Ford S-Max Hybrid Titanium Business 7 posti con vernice metallizzata dura 48 mesi/60.000 km. Anticipo zero e un canone mensile di 439 euro/mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione, assicurazione RCA (massimale 26 mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione sinistri.

Ford Galaxy L’offerta di noleggio a lungo termine della Ford Galaxy Hybrid Titanium Business con vernice metallizzata dura 48 mesi/60.000 km. Anticipo di 4.150 euro e un canone mensile di 625 euro/mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione, assicurazione RCA (massimale 26 mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione sinistri.

Ford EcoSport La Ford EcoSport “base” (la Titanium) costa ufficialmente 23.000 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2021 della Casa dell’Ovale Blu e agli incentivi (validi in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011) sono sufficienti 17.250 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (16.500 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 2,45%, TAEG 3,81%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 198,33 euro e una maxirata finale da 11.040 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Puma La Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium costa ufficialmente 24.250 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2021 del brand americano e agli incentivi statali sono sufficienti 19.250 euro per portarsela a casa. L’offerta può diventare ancora più conveniente (18.500 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN agevolato al 3,45% solo a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 31 dicembre 2011 di proprietà del cliente da almeno sei mesi, TAEG 4,71%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 233,73 euro e una maxirata finale da 12.610 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Kuga Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford di ottobre 2021 e dagli incentivi – validi in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 – bastano 23.250 euro (anziché 29.550) per acquistare la Kuga 1.5 EcoBlue Connect. La cifra può scendere ulteriormente – 22.500 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,24%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 344,54 euro e una maxirata finale da 14.479,50 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Explorer A ottobre 2021 la Ford Explorer costa 67.230 euro anziché 81.000. Il finanziamento abbinato (TAN 5,99%, TAEG 6,65%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende un anticipo di 7.400 euro, 36 rate da 961,58 euro e una maxirata finale da 35.640 euro.