Le ricche promozioni Ford di ottobre 2020 permettono di acquistare numerosi modelli della Casa statunitense approfittando di sconti piuttosto corposi.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto auto per famiglie (monovolume, SUV piccole e SUV grandi) ma non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Ford di ottobre 2020

Ford Fiesta Da 17.050 a 12.650 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di ottobre 2020 sulla Fiesta meno cara del listino – la 1.1 Connect – per chi ha un usato da rottamare immatricolato da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo. Il finanziamento IdeaFord abbinabile (TAN 5,99%, TAEG 8,01%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende: anticipo zero, 36 quote da 224,11 euro (esclusi 4 euro di spese incasso rata) e una quota finale denominata VFG pari a 7.502 euro. Importo totale del credito di 13.620,70 euro e un totale da rimborsare di 15.762,41 euro (spese gestione pratica 350 euro e imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile).

Ford Focus 5.650 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di ottobre 2020 sulla Focus “base” (la 1.0 EcoBoost 100 CV, da 23.300 a 17.650 euro) in caso di rottamazione di una vettura immatricolata da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo. L’offerta può essere abbinata al finanziamento IdeaFord (TAN 5,99%, TAEG 7,50%, km totali 45.000 euro, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 quote da 294,49 euro (escluse spese incasso rata di 4 euro) più una quota finale denominata VFG pari a 10.951 euro. Importo totale del credito di 18.790,20 euro e un totale da rimborsare di 21.743,62 euro (spese gestione pratica 350 euro, imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile).

Ford Mondeo SW A ottobre 2020 Ford propone un noleggio a lungo termine (48 mesi/60.000 km) sulla Ford Mondeo SW 2.0 EcoBlue 150 CV Titanium Business aut. con vernice metallizzata. L’offerta – valida esclusivamente per veicoli in pronta consegna e con anticipo zero – prevede un canone mensile di 540 euro al mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione e bollo, assicurazione RCA (massimale 26 mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, gestione sinistri e spese apertura pratica 15′ euro addebitate con il primo canone. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti.

Ford S-Max Anche per la Ford S-Max in pronta consegna è prevista a ottobre 2020 un’offerta di noleggio a lungo termine (48 mesi/60.000 km, anticipo zero) sulla versione 2.0 EcoBlue 190 CV 7p. Vignale. Il canone mensile di 525 euro al mese IVA esclusa comprende: immatricolazione e bollo, assicurazione RCA (massimale 26mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, gestione sinistri e spese apertura pratica di 150 euro addebitate con il primo canone. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti.

Ford Galaxy L’offerta di noleggio a lungo termine (48 mesi/60.000 km) sulla Ford Galaxy 2.0 EcoBlue 190 CV V-Line Business è valida solo per vetture in pronta consegna. Anticipo zero e un canone mensile di 815 euro al mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione e bollo, assicurazione RCA (massimale 26mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, gestione sinistri e spese apertura pratica di 150 euro addebitate con il primo canone. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti.

Ford EcoSport La Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium costa ufficialmente 23.000 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2020 della Casa americana bastano 17.500 euro per acquistarla. L’offerta è valida a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo e può essere abbinata al finanziamento IdeaFord (TAN 5,99% TAEG 7,50%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 quote da 287,53 euro (escluse spese incasso rata di 4 euro) e una quota finale denominata VFG pari a 11.040 euro. Importo totale del credito di 18.635,12 euro e un totale da rimborsare di 21.581,67 euro (spese gestione pratica di 350 euro e imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile).

Ford Puma Lo sconto di 6.050 euro previsto dalle promozioni Ford di ottobre 2020 sulla Puma permette di acquistare la versione “base” 1.0 EcoBoost Titanium con 16.700 euro anziché 22.750 se si ha un usato da rottamare immatricolato da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo. Il, finanziamento IdeaFord abbinabile (TAN 5,99%, TAEG 7,53%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende: anticipo zero, 36 quote da 237,63 euro (escluse spese incasso rata 4 euro) e una quota finale denominata VFG pari a 11.602,50 euro. Importo totale del credito di 17.462,56 euro e un totale da rimborsare di 20.344,84 euro (spese gestione pratica di 350 euro, imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile).

Ford Kuga La Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150 CV ST-Line costa ufficialmente 30.500 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2020 della Casa statunitense sono sufficienti 24.150 euro per acquistarla (se si ha un usato da rottamare immatricolato da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo). Il finanziamento IdeaFord abbinabile (TAN 5,99%, TAEG 7,16%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende: anticipo zero, 36 quote da 390,15 euro (escluse spese incasso rata di 4 euro) e una quota finale denominata VFG pari a 15.250 euro. Importo totale del credito di 25.510,55 euro e totale da rimborsare di 29.503,18 euro (spese gestione pratica 350 euro, imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile).

Ford Edge A ottobre 2020 è possibile noleggiare a lungo termine (48 mesi/60.000 km) la Edge “entry level” (la 2.0 EcoBlue 150 CV) con l’aggiunta della vernice metallizzata. L’offerta – valida per veicoli in pronta consegna – prevede anticipo zero e un canone mensile di 675 euro al mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione e bollo, assicurazione RCA (massimale 26mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 500 euro), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale 150.000 euro, franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, gestione sinistri e spese apertura pratica 150 euro addebitate con il primo canone. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti.