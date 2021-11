A novembre 2021 vedremo promozioni Ford ricchissime: la Casa statunitense – come altre – ha patito molto il calo delle immatricolazioni del mese scorso e l’esaurimento degli incentivi non aiuta.

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto compatte , monovolume e SUV piccole, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme.

Grazie alle promozioni Ford di novembre 2021 bastano 20.400 euro (invece di 24.550) per portarsi a casa la Focus “base”: la 1.0 EcoBoost Business. Il prezzo può scendere a quota 19.650 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,78%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 316,19 euro e una maxirata da 11.293 euro.

Ford Focus SW

La Ford Focus SW più accessibile – la 1.0 EcoBoost Business – costa ufficialmente 25.550 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2021 della Casa statunitense sono sufficienti 21.400 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (20.650 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,73%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 334,44 euro e una maxirata finale da 11.753 euro.