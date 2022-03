Le promozioni Ford di marzo 2022 sono ricche di sconti interessanti: questo nonostante i buoni risultati nelle vendite della Casa statunitense.

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto SUV piccole, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Ford di marzo 2022

Ford Fiesta Grazie alle promozioni Ford di marzo 2022 (valide a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012) bastano 18.850 euro (invece di 23.350) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 18.100 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,83%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 245,80 euro e una maxirata da 11.675 euro.

Ford Focus Hybrid Le promozioni Ford di marzo 2022 (valide a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012) consentono di acquistare la Focus Hybrid 125CV ST Line con 23.850 euro anziché 29.050. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 23.100 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,56%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 297,96 euro e una maxirata finale da 15.396,50 euro.

Ford Focus diesel 5.200 euro (da 32.300 a 27.100 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di marzo 2022 (valide a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012) sulla Focus EcoBlue aut. ST Line. L’offerta può diventare ancora più interessante – 26.350 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,50%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 400,15 euro e una maxirata finale da 15.181 euro.

Ford EcoSport Grazie alle promozioni Ford – valide per tutto il mese di marzo 2022 a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012 – bastano 19.000 euro (anziché 23.500) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 18.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,84%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 260,50 euro e una maxirata finale da 11.280 euro.

Ford Puma Hybrid Per tutto il mese di marzo 2022 la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium costa 22.100 euro invece di 25.750. L’offerta è valida a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 34.250 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2022 (valide per chi ha un usato da rottamare) della Casa statunitense sono sufficienti 30.600 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (29.850 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,41%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 471,56 euro e una maxirata finale da 16.440 euro.

Ford Kuga Full Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford di marzo 2022 (valide a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012) bastano 31.600 euro (anziché 37.350) per entrare in possesso della Kuga Full Hybrid ST-Line. Una promozione che può diventare ancora più interessante (30.350 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,35%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 409,12 euro e una maxirata finale da 19.422 euro.

Ford Kuga diesel Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford di marzo 2022 (valide a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012) bastano 31.100 euro (anziché 36.350) per acquistare la Kuga EcoBlue ST-Line. La cifra può scendere ulteriormente – 30.350 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,38%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 450,87 euro e una maxirata finale da 17.811,50 euro.

Ford Explorer A marzo 2022 la Ford Explorer ST Line costa 69.650 euro anziché 82.900. Il finanziamento IdeaFord abbinato (TAN 4,45%, TAEG 5,01%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende un anticipo di 7.950 euro, 36 rate da 898,95 euro e una maxirata finale da 36.476 euro.