Le promozioni Ford di luglio 2022 sono molto ricche: la Casa statunitense il mese scorso è addirittura uscita dalla “top ten” delle vendite e vuole tornare in alto puntando su sconti sostanziosi e – in qualche caso – sugli incentivi statali.

Le offerte più “succose” del mese riguardano soprattutto le piccole SUV anche se non mancano i vantaggi relativi alle piccole e alle SUV compatte. Scopriamoli insieme. Promozioni Ford di luglio 2022

Ford Fiesta Hybrid Grazie alle promozioni Ford (valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche) bastano 22.200 euro (invece di 24.050) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 21.450 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,66%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 349,49 euro e una maxirata finale da 12.025 euro.

Ford Fiesta 1.1 Fino al 18 luglio 2022 la Ford Fiesta 1.1 costa 18.700 euro anziché 20.550: merito delle promozioni della Casa statunitense, valide solo per persone fisiche. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (17.950 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,89%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 304,51 euro e una maxirata finale da 9.658,50 euro.

Ford EcoSport Titanium Grazie alle promozioni Ford – valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche – bastano 21.000 euro (anziché 24.750) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 20.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,71%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 317,04 euro e una maxirata finale da 11.880 euro.

Ford EcoSport Active Le promozioni Ford valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche consentono di acquistare la EcoSport Active con 22.000 euro anziché 25.750. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 21.250 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,65%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 328,32 euro e una maxirata finale da 12.617,50 euro.

Ford Puma Hybrid 125 CV Fino al 18 luglio 2022 la Ford Puma Hybrid 125 CV Titanium costa 23.600 euro invece di 26.500. L’offerta – valida solo per persone fisiche – può diventare ancora più vantaggiosa (22.850 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,57%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 346,81 euro e una maxirata finale da 13.780 euro.

Ford Puma Hybrid 155 CV 2.900 euro (da 31.550 a 28.650 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford – valide fino al 18 luglio 2022 solo per le persone fisiche – sulla Puma Hybrid 155 CV. L’offerta può diventare ancora più interessante – 27.900 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,39%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 415,73 euro e una maxirata finale da 17.037 euro.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 35.000 euro ma grazie alle promozioni – valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche – della Casa statunitense sono sufficienti 32.100 euro per acquistarla. L’offerta – che include un corso di guida sportiva con Ford Driving University in omaggio – può diventare ancora più vantaggiosa (31.350 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,34%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 525,73 euro e una maxirata finale da 16.800 euro.

Ford Kuga Full Hybrid ST-Line Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche – bastano 32.350 euro (anziché 37.350) per entrare in possesso della Kuga Full Hybrid ST-Line. Un’offerta che può diventare ancora più interessante (30.600 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,31%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 436,12 euro e una maxirata finale da 19.422 euro.

Ford Kuga Full Hybrid Vignale Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford -valide fino al 18 luglio 2022 solo per persone fisiche – bastano 39.100 euro (anziché 44.100) per acquistare la Kuga Full Hybrid Vignale.. La cifra può scendere ulteriormente – 37.350 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,35%, TAEG 6,19%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 549,79 euro e una maxirata finale da 22.932 euro.