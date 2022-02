Tutte le offerte del mese di febbraio 2022 di Ford: dalla Focus alla Puma, dai benzina agli ibridi passando per le elettriche

Anche a febbraio 2022 Ford ha lanciato promozioni piuttosto succose: questo nonostante i buoni risultati di vendita ottenuti il mese scorso dalla Casa dell’Ovale Blu.

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto SUV piccole, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Ford di febbraio 2022

Ford Fiesta Grazie alle promozioni Ford di febbraio 2022 bastano 18.850 euro (invece di 23.100) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 18.100 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,84%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 262,76 euro e una maxirata da 11.550 euro.

Ford Focus Hybrid Le promozioni Ford di febbraio 2022 consentono di acquistare la Focus Hybrid 125CV ST Line con 23.600 euro anziché 28.550. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 22.850 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,57%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 313,26 euro e una maxirata finale da 15.131,50 euro.

Ford Focus diesel 4.950 euro (da 29.300 a 24.350 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di febbraio 2022 sulla Focus EcoBlue ST Line. L’offerta può diventare ancora più interessante – 23.600 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,56%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 348,37 euro e una maxirata finale da 14.650 euro.

Ford EcoSport Grazie alle promozioni Ford – valide per tutto il mese di febbraio 2022 – bastano 19.250 euro (anziché 23.500) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 18.500 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,82%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 281,82 euro e una maxirata finale da 11.280 euro.

Ford Puma Hybrid La Ford Puma Hybrid 125 CV Titanium costa ufficialmente 25.750 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2022 del brand americano sono sufficienti 22.350 euro per portarsela a casa. L’offerta può diventare ancora più conveniente (21.600 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,65%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 320,67 euro e una maxirata finale di 13.390,01 euro.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 34.250 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2022 della Casa statunitense sono sufficienti 30.850 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (30.100 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,41%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 498,13 euro e una maxirata finale da 16.440 euro.

Ford Kuga Full Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford di febbraio 2022 bastano 30.850 euro (anziché 36.350) per entrare in possesso della Kuga Full Hybrid ST-Line. Una promozione che può diventare ancora più interessante (29.600 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,37%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 419,23 euro e una maxirata finale da 18.902 euro.

Ford Kuga diesel Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford di febbraio 2022 bastano 30.350 euro (anziché 35.350) per acquistare la Kuga EcoBlue ST-Line. La cifra può scendere ulteriormente – 29.600 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 4,45%, TAEG 5,38%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 432,71 euro e una maxirata finale da 18.382,00 euro.

Ford Explorer A febbraio 2022 la Ford Explorer ST Line costa 69.650 euro anziché 82.900. Il finanziamento IdeaFord abbinato (TAN 4,45%, TAEG 5,01%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende un anticipo di 7.950 euro, 36 rate da 932,41 euro e una maxirata finale da 36.476 euro.