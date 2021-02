Le promozioni Ford di febbraio 2021 – a volte “supportate” dagli incentivi statali – sono piene di sconti “corposi”.

Le proposte più interessanti del mese riguardano soprattutto compatte e SUV piccole, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Ford di febbraio 2021

Ford Fiesta La Ford Fiesta più economica in commercio, la 1.1 Connect, costa ufficialmente 17.050 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2021 della Casa statunitense e all’Ecobonus statale – valido a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 – sono sufficienti 12.050 euro per acquistarla (per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro, il Ford Partner applicherà un euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso). La cifra può scendere ulteriormente a 11.300 euro in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 8,15%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 186,37 euro e una maxirata finale da 7.331,50 euro.

Ford Focus Grazie alle promozioni Ford di febbraio 2021 e all’Ecobonus statale (a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011: per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro) bastano 17.350 euro – invece di 23.300 – per portarsi a casa la Focus più accessibile del listino: la 1.0 EcoBoost 100 CV. La cifra può scendere ulteriormente – 16.600 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,56%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 267,37 euro e una maxirata finale da 10.718 euro.

Ford Focus Hybrid 5.800 euro (da 25.150 a 19.350 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di febbraio 2021 e dall’Ecobonus statale (a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro) sulla Focus Hybrid 125 CV Business. Una cifra che può scendere a 18.600 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,42%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 296 euro e una maxirata finale da 12.072 euro.

Ford Mondeo SW Il noleggio a lungo termine della Ford Mondeo SW 2.0 EcoBlue 150 CV automatica con vernice metallizzata dura 48 mesi/60.000 km ed è valido solo per vetture in pronta consegna. Anticipo di 4.200 euro e un canone mensile di 395 euro al mese IVA esclusa che comprende: immatricolazione, assicurazione RCA (massimale 26 mln, franchigia 250 euro), copertura furto (franchigia 10% su Eurotax Blu), Kasko/Incendio (franchigia 3%), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione sinistri.

Ford EcoSport Le promozioni Ford di febbraio 2021 unite all’Ecobonus statale (a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011: per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro, il Ford Partner applicherà un euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso) permettono di acquistare la EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium con uno sconto di 6.000 euro: da 23.000 a 17.000 euro. La cifra può scendere ulteriormente – 16.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,56%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 248,22 euro e una maxirata finale da 11.040 euro.

Ford Puma La Ford Puma“entry level” – la 1.0 EcoBoost 95 CV – costa ufficialmente 21.000 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2021 del marchio americano e all’Ecobonus statale (a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro) bastano 17.000 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 15.500 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,67%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 232,57 euro e una maxirata finale da 10.080 euro.

Ford Kuga Grazie alle promozioni Ford di febbraio 2021 bastano 21.500 euro (anziché 26.800) per portarsi a casa la Kuga “base”: la 1.5 EcoBoost 120 CV. La cifra può scendere ulteriormente – 20.750 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,33%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 350,37 euro e una maxirata finale da 12.596 euro.

Ford Explorer Da 81.000 a 67.250 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di febbraio 2021 sulla Explorer. Il finanziamento abbinato (TAN 5,99%, TAEG 6,64%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende un anticipo di 7.400 euro, 36 rate da 997,01 euro e una maxirata finale da 35.640 euro.

Ford Tourneo Connect Le promozioni Ford di febbraio 2021 consentono di acquistare la Tourneo Connect con 24.250 euro anziché 29.500. Un prezzo che può scendere a quota 23.500 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,99%, TAEG 7,22%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 412,21 euro e una maxirata finale da 13.570 euro.