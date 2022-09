Gli sconti più ricchi del mese riguardano soprattutto le citycar , anche se non mancano vantaggi per chi intende acquistare una compatta . Scopriamoli insieme.

Grazie alle promozioni Fiat – valide a settembre 2022 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – bastano 15.250 euro (anziché 17.250) per portarsi a casa la 500 più economica del listino: la Hybrid Cult. La cifra può scendere a 13.750 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 10,23%): anticipo di 4.570 euro, 48 rate da 129 euro e una maxirata finale da 6.045,39 euro. L’offerta riguarda solo un numero limitato di vetture in pronta consegna.

La Fiat Panda Hybrid “base” costa ufficialmente 15.150 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2022 del brand torinese sono sufficienti 13.450 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più conveniente (11.950 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,91%): anticipo di 1.970 euro, 48 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale di 7.108,78 euro.

La Fiat Tipo “entry level” – la 1.0 – costa ufficialmente 21.200 euro ma grazie alle promozioni della Casa piemontese (valide a settembre 2022 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi) sono sufficienti 18.400 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 16.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,48%): anticipo di 3.800 euro, 48 rate da 199 euro e una maxirata finale di 7.103,76 euro.

Fiat Nuova 500

Le promozioni Fiat di settembre 2022 e gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi) permettono di portarsi a casa la Nuova 500 “base” – la Action – con 20.800 euro anziché 27.800. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento di FCA Bank (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,79%): anticipo di 3.330 euro, 36 rate da 199 euro e una maxirata finale di 13.443,15 euro. Il cliente potrà scegliere di sostituire il veicolo al 13° mese e al 25° mese; al 37° mese potrà decidere di sostituire o restituire il veicolo o se decide di tenerlo sarà dovuto il pagamento della rata finale residua. Verrà addebitato un costo supero 0,05/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo attualmente consentito, pari a 15.000 km in caso di sostituzione al 13° mese o 30.000 km in caso di sostituzione al 25° mese o di 45.000 km, in caso di sostituzione e/o restituzione del mezzo al 37° mese. L’offerta riguarda solo un numero limitato di vetture in pronta consegna.