Promozioni Fiat di ottobre 2022

A ottobre 2022 non vedremo molte promozioni Fiat : la Casa torinese ha ottenuto dei buoni risultati di vendite il mese scorso e sta rinnovando totalmente la propria gamma.

Fiat Panda

La Fiat Panda Hybrid “base” costa ufficialmente 15.400 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2022 del brand torinese sono sufficienti 14.000 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più conveniente (12.500 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,51%): anticipo di 2.810 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido solo su un numero limitato di veicoli in pronta consegna), 55 rate mensili da 128,96 euro e una maxirata finale da 6.525,42 euro.