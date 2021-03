Tutte le offerte del mese di marzo 2021 di Fiat: dalla Panda alla 500L, dai benzina agli ibridi passando per le elettriche

Anche a marzo 2021 le promozioni Fiat sono ricche di sconti interessanti, supportati spesso da generosi incentivi statali.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto citycar, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Fiat di marzo 2021

Fiat 500 GPL La Fiat 500 EasyPower Cult costa ufficialmente 17.100 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2021 della Casa torinese sono sufficienti 14.400 euro per acquistarla. La cifra può calare ulteriormente (12.900 euro) con gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA) e – 11.400 euro – se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,23%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 202,50 euro.

Fiat 500 Hybrid Grazie alle promozioni Fiat di marzo 2021 la 500 Hybrid Cult costa 12.900 euro anziché 15.500. L’offerta può diventare ancora più conveniente (11.400 euro) con gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA) e – 9.900 euro – se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,56%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 176,50 euro.

Fiat Panda Da 13.900 a 11.400 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat di marzo 2021 sulla Panda Hybrid “base”. La cifra può scendere a 9.900 euro con gli incentivi e a 8.400 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 10,00%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 150,50 euro.

Fiat Panda Sport Lo sconto di 2.800 euro previsto dalle promozioni Fiat di marzo 2021 consente di acquistare la Panda Hybrid Sport con 12.700 euro invece di 15.500. Il prezzo può scendere ulteriormente – 11.200 euro – in caso di incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA e (9.700 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,60%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 173 euro.

Fiat Tipo Le promozioni Fiat di marzo 2021 permettono di acquistare la Tipo 1.0 con 15.800 euro anziché 18.500. La cifra può calare a 14.300 euro grazie agli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA) e a 12.300 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,06%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 218 euro.

Fiat Tipo SW La Fiat Tipo SW 1.0 costa ufficialmente 20.000 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2021 del brand piemontese sono sufficienti 17.300 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più conveniente – 15.800 euro – con gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA) e se – 13.800 euro – si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,85%): anticipo 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 244 euro.

Fiat 500L Grazie allo sconto di 4.950 euro offerto dalle promozioni Fiat di marzo 2021 sono sufficienti 15.000 euro (invece di 19.950) per portarsi a casa la 500L 1.4 Connect. Un’offerta che può diventare ancora più conveniente – 13.000 euro – in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,94%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 230 euro.

Fiat 500X Le promozioni Fiat di marzo 2021 permettono di acquistare la 500X 1.0 T3 Cult con 16.900 euro anziché 21.000. Un prezzo che può scendere a 14.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,71%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 263 euro.

Fiat 500X Sport Da 24.500 a 19.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat di marzo 2021 sulla 500X 1.0 T3 Sport. La cifra può scendere a 17.500 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,46%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 308 euro.