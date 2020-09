Le promozioni di settembre 2020 del Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) sono particolarmente succose: il colosso italoamericano ha infatti aggiunto agli incentivi statali sconti molto interessanti.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto modelli Fiat e vetture appartenenti ai segmenti delle compatte, delle citycar e delle piccole SUV, anche se non mancano proposte di altri marchi e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di settembre 2020

Alfa Romeo Giulietta Da 24.300 a 20.807 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Alfa Romeo di settembre 2020 sulla Giulietta 1.4 Turbo Sprint. Un prezzo che può scendere di altri 2.000 euro (18.807 euro) se si aderisce al finanziamento MiniRata contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,75% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,34%): anticipo zero, prima rata a 120 giorni, 21 rate mensili di 199 euro e 72 rate mensili di 308,61 euro (incluse spese incasso SEPA 3,5 euro/rata). Importo totale del credito di 19.550 euro (inclusi 300 euro di spese istruttoria, 16 euro di bolli, 200 euro di servizio marchiatura e 227 euro di polizza pneumatici), interessi di 6.523,42 euro e un importo totale dovuto di 26.425,92 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Alfa Romeo Giulia La promozione che consente di acquistare a settembre 2020 l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV Super in pronta consegna con uno sconto di 7.000 euro (36.500 euro anziché 43.500) è abbinabile al finanziamento Liberamente Alfa (TAN fisso 3,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,93%, chilometraggio totale 90.000 km e costo supero 0,05 euro/km). Anticipo di 14.100 euro, prima rata a 120 giorni, 45 rate mensili di 349 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro a rata) e un valore garantito futuro pari alla rata finale residua di 14.024,57 euro.

Alfa Romeo Stelvio Gli 8.000 euro di sconto previsti dalle promozioni Alfa Romeo di settembre 2020 permettono di acquistare la Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV Super con 43.000 euro anziché 51.000. L’offerta – valida su vetture in pronta consegna – può essere abbinata al finanziamento Liberamente Alfa (TAN fisso salvo arrotondamento rata 3,99%, TAEG 8,88%, chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05 euro/km): anticipo di 14.330 euro, prima rata a 120 giorni, 45 rate mensili di 349 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro a rata) e un valore garantito futuro pari alla rata finale di 21.999,67 euro.

Fiat Panda La Fiat più economica in commercio – la Panda 1.2 Pop – costa ufficialmente 11.950 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2020 della Casa torinese – valide su un numero limitato di vetture in pronta consegna e in caso di rottamazione – sono sufficienti 9.500 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 8.000 euro con incentivo statale o a 6.500 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 10,54%): anticipo zero, prima rata a 30 giorni, 24 rate mensili di 74,33 euro e 72 rate mensili di 110,51 euro (incluse spese incasso SEPA 3,5 euro/rata). Importo totale del credito di 7.082,29 euro (inclusi 300 euro spese istruttoria, 16 euro di bolli, 200 euro di servizio marchiatura e 66,29 euro di polizza pneumatici), interessi di 2.322,25 euro e un importo totale dovuto di 9.767,64 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Fiat 500 A settembre 2020 chi ha un usato da rottamare può acquistare la Fiat 500 Hybrid “base” – la Pop – con 12.850 euro invece di 15.350. Una cifra che può scendere a 11.100 euro se abbinata all’incentivo statale e a 9.600 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,89%): anticipo zero e 84 rate mensili di 156,50 euro (incluse spese incasso SEPA 3,5 euro/rata). Importo totale del credito di 10.174 euro (inclusi 200 euro di servizio marchiatura, 58 euro di polizza pneumatici, 300 euro di spese istruttoria e 16 euro di bolli), interessi di 2.678 euro e un importo totale dovuto di 13.170 euro (3 euro/anno di spese invio rendiconto cartaceo).

Fiat Tipo 4 porte Le promozioni Fiat di settembre 2020 permettono di acquistare la Tipo “entry level” – la 1.4 4p. Street More – con uno sconto di 3.400 euro (da 16.300 a 12.900 euro). Il prezzo può scendere a 10.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,55%): anticipo zero e 84 rate mensili di 176 euro (incluse spese incasso SEPA 3,5 euro/rata). Importo totale del credito di 11.474 euro (inclusi 200 euro di servizio marchiatura, 58 euro di polizza pneumatici, 300 euro di spese istruttoria e 16 euro di bolli), interessi di 3.016 euro e un importo totale dovuto di 14.808 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Fiat 500L La Fiat 500L 1.4 costa ufficialmente 18.650 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2020 della Casa torinese sono sufficienti 13.900 euro per acquistarla. La cifra può scendere ulteriormente (11.900 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,34%): anticipo zero e 84 rate mensili di 191 euro. Importo totale del credito di 12.474 euro (inclusi 200 euro di servizio marchiatura, 58 euro di polizza pneumatici, 300 euro di spese istruttoria e 16 euro di bolli), interessi di 3.276 euro e un importo totale dovuto di 16.068 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Fiat 500X Per tutto il mese di settembre 2020 la Fiat 500X più economica del listino – la 1.0 T3 Urban – costa 16.900 euro anziché 21.000 euro. Una cifra che può scendere a 14.900 euro se si opta per il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,88%): anticipo zero e 84 rate mensili di 236 euro (incluse spese incasso SEPA 3,5 euro/rata). Importo totale del credito 15.474 euro (inclusi 200 euro di servizio marchiatura, 58 euro di polizza pneumatici, 300 euro di spese istruttoria e 16 euro di bolli), interessi di 4.056 euro e un importo totale dovuto di 19.848 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Jeep Renegade Da 23.600 euro a 19.000 euro: è questa l’offerta Jeep di settembre 2020 sulla Renegade “entry level”: la 1.0 T3 Longitude. La cifra può scendere a 17.500 euro se si opta per il finanziamento Jeep Flexi Contributo Prezzo Excellence (TAN fisso 5,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,87%, chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10 euro/km): anticipo zero, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di 258,50 euro e un valore garantito futuro pari alla rata residua di 9.286,21 euro. Importo totale del credito di 18.131,86 euro (inclusi 200 euro di servizio marchiatura, 115,86 euro di polizza pneumatici Plus, 300 euro di spese istruttoria e 16 euro di bolli), interessi di 3.394,35 euro e un importo totale dovuto di 21.709,21 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).