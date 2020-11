Le promozioni FCA (Fiat Chrysler Automobiles) di novembre 2020 sono ricche e sostanziose.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto modelli Alfa Romeo e vetture appartenenti ai segmenti delle citycar e delle piccole SUV, anche se non mancano proposte di altri marchi e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di novembre 2020

Abarth 595 Da 21.200 a 18.300 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di novembre 2020 sulla 595. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95% salvo arrotondamento rata, TAEG 6,03%, km totali 60.000, costo supero 0,05 euro/km) comprende: anticipo di 3.560 euro, 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili da 199 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 7.916,84 euro.

Alfa Romeo Giulietta Bastano 20.300 euro (anziché 25.800) a novembre 2020 per portarsi a casa l’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Ti. La cifra può scendere a 18.300 euro se si aderisce al finanziamento MiniRata contributo Prezzo (TAN fisso 6,75% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,48%): anticipo zero, durata 96 mesi, 24 rate mensili da 194,18 euro e 72 rate mensili da 290,13 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata). Importo totale del credito 19.068 euro (incluso spese istruttoria 325 euro, 16 euro di bolli, servizio marchiatura 200 euro e polizza pneumatici 227 euro), interessi 6.145,68 euro e un importo totale dovuto di 25.576,68 euro.

Alfa Romeo Giulia Lo sconto di 10.000 euro offerto dalle promozioni Alfa Romeo di novembre 2020 sulla Giulia permette di acquistare la versione 2.2 Turbodiesel 160 CV Business con 36.000 euro invece di 46.000. L’offerta, valida su vetture in pronta consegna, può essere abbinata al finanziamento Alfa Romeo Flexi (Liberamente Alfa: TAN fisso 3,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,67%, chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05 euro/km): anticipo di 11.850 euro, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di 349 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 14.849,90 euro.

Alfa Romeo Stelvio Grazie alle promozioni Alfa Romeo di novembre 2020 bastano 41.000 euro (anziché 52.500) per comprare una Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV Business. L’offerta – valida su vetture in pronta consegna – può essere abbinata al finanziamento Alfa Romeo Flexi (Liberamente Alfa): TAN fisso 3,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,61%, chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05 euro/km): anticipo di 10.660 euro, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili da 349 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro a rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 22.659,94 euro.

Fiat 500 La Fiat 500 più economica in commercio – la Hybrid Pop – costa ufficialmente 15.350 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2020 della Casa torinese sono sufficienti 12.850 euro per comprarla. La cifra può scendere a 11.100 euro con l’incentivo statale e a 9.600 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,50%): anticipo zero, 96 mesi, prima rata a 30 giorni, 24 rate mensili da 105,58 euro e 72 rate mensili da 157,72 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata). Importo totale del credito di 10.207,29 euro (incluse spese istruttoria 325 euro, 16 euro di bolli, servizio marchiatura 200 euro e 66,29 euro di polizza pneumatici), interessi di 3.346,47 euro e un importo totale dovuto di 13.916,76 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Fiat 500X Le promozioni Fiat di novembre 2020 consentono di acquistare la 500X “base” – la 1.0 T3 Urban – con 16.900 euro anziché 21.000. La cifra può scendere a 14.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,95%): anticipo zero, 84 mesi e 84 rate mensili di 236,50 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata). Importo totale del credito di 15.499 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, polizza pneumatici 58 euro, spese istruttoria 325 euro e 16 euro di bolli), interessi di 4.073 euro e un importo totale dovuto di 19.890 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Jeep Renegade La Jeep Renegade “base” (la 1.0 T3 Longitude) costa ufficialmente 23.900 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2020 della Casa statunitense sono sufficienti 19.000 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 17.500 euro in caso di adesione al finanziamento Jeep Flexi Contributo Prezzo Excellence (TAN fisso 5,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,91%, chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10 euro/km): anticipo zero, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di 259 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 9.286,21 euro. Importo totale del credito 18.156,86 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 115,86 euro, spese istruttoria 325 euro e 16 euro di bolli), interessi di 3.393,35 euro e importo totale dovuto di 21.733,21 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Jeep Compass Da 29.050 a 24.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Jeep di novembre 2020 sulla Compass “entry level” (la 1.3 T3 Longitude). La cifra può scendere a 22.500 euro se si aderisce al finanziamento Jeep Flexi (TAN fisso 5,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,52%, chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10 euro/km): anticipo zero, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di 322 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 12.249,24 euro. Importo totale del credito di 23.156,86 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 115,86 euro, spese istruttoria 325 euro + 16 euro di bolli), interessi di 4.380,38 euro e un importo totale dovuto di 27.720,24 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).