Le promozioni auto FCA (Fiat Chrysler Automobiles) di gennaio 2021 – grazie a sconti interessanti uniti ai vantaggi dei nuovi incentivi – sono piuttosto ricche.

Le offerte più “succose” del mese riguardano soprattutto modelli Fiat e vetture appartenenti ai segmenti delle citycar e delle piccole SUV, anche se non mancano proposte di altri marchi e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di gennaio 2021

Alfa Romeo Giulia 10.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Alfa Romeo di gennaio 2021 sulla Giulia 2.2 Turbodiesel 190 CV Sprint (da 50.500 a 40.500 euro). Un’offerta valida per vetture in pronta consegna che va abbinata a un finanziamento (TAN fisso 3,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,93%, chilometraggio totale 70.000 km, costo supero 0,05 euro/km): anticipo zero, prima rata a 180 giorni, 31 rate mensili da 914,50 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 19.799,62 euro. Importo totale del credito di 43.850,03 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 87,49 euro, spese istruttoria 325 euro + bolli 16 euro, polizza Furto & Incendio 2.721,54 euro calcolata su cliente residente a Bologna), interessi di 4.190,59 euro e importo totale dovuto di 48.161,12 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Alfa Romeo Stelvio L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 190 CV RWD Sprint costa ufficialmente 57.000 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2021 del Biscione bastano 44.900 euro per acquistarla. L’offerta – valida su vetture in pronta consegna – va abbinata al finanziamento (TAN fisso 3,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,58%, chilometraggio totale 70.000 km, costo supero 0,05 euro/km): anticipo zero, prima rata a 18o giorni, 31 rate mensili da 825 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 27.999,61 euro. Importo totale del credito di 48.519,93 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 87,49 euro, spese istrutttoria 325 euro + bolli 16 euro, polizza Furto & Incendio 2.991,44 euro calcolata su cliente residente a Bologna), interessi di 4.946,18 euro e un importo totale dovuto di 53.586,61 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro/anno).

Fiat Panda Grazie alle promozioni Fiat di gennaio 2021 bastano 12.700 euro (anziché 15.500) per acquistare la Panda Hybrid Sport. Un’offerta che può diventare ancora più conveniente (11.200 euro) con l’incentivo statale – pari a 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA (verificare sempre la disponibilità dei fondi) – o (9.700 euro) in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,56%). Anticipo di 500 euro, prima rata a 360 giorni e 73 rate mensili da 179 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata).

Fiat Tipo Le promozioni Fiat di gennaio 2021 permettono di acquistare la Tipo “base” – la 1.0 – con 15.800 euro invece di 18.500. Una cifra che può scendere ulteriormente – a 14.300 euro – con l’incentivo statale (1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA, verificare sempre la disponibilità dei fondi) o – 12.300 euro – in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,03%). Anticipo di 500 euro, prima rata a 360 giorni e 73 rate mensili da 225,50 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata).

Fiat 500L In caso di rottamazione bastano 15.000 euro (anziché 19.950) per portarsi a casa a gennaio 2021 la Fiat 500L più economica del listino: la 1.4 Connect. Il prezzo può scendere a 13.000 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,92%): anticipo di 500 euro, prima rata a 360 giorni e 73 rate mensili da 238 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata).

Fiat 500X Grazie alle promozioni Fiat di gennaio 2021 sono sufficienti 16.900 euro (anziché 21.000) per portarsi a casa la 500X “entry level”: la 1.0 T3 Cult. L’offerta può diventare ancora più conveniente – 14.900 euro – se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,68%): anticipo di 500 euro, prima rata a 360 giorni e 73 rate mensili da 272 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata)

Fiat Nuova 500 La Fiat Nuova 500 più accessibile – la Action – costa ufficialmente 26.150 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2021 della Casa torinese e agli incentivi bastano 19.930 euro per comprarla, anche senza usato da rottamare: la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 4.000 euro senza rottamazione e la Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto di auto elettriche pari a 1.000 euro anche senza usato da rottamare, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 euro + IVA (verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi). Il finanziamento FCA Bank Go Easy (TAN fisso 5,95% salvo arrotondamento, TAEG 8,19%, km totali 45.000, costo supero 0,05 euro/km) prevede un anticipo di 6,850 euro, 36 rate mensili da 99 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 12.624,56 euro.

Jeep Renegade 4.600 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Jeep di gennaio 2021 sulla Renegade più economica del listino, la 1.0 T3 Longitude (da 23.600 a 19.000 euro). Il prezzo può scendere a 17.500 euro in caso di adesione al finanziamento Jeep Excellence contributo Prezzo (TAN fisso 5,99% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,10%, chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10 euro/km): anticipo di 3.440 euro, prima rata a 180 giorni, 43 rate mensili da 199 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 9.409,26 euro.

Jeep Compass Le promozioni Jeep di gennaio 2021 unite ai nuovi incentivi permettono di acquistare la Compass 4xe Limited con 34.350 euro invece di 44.400: l’Ecobonus comprende 2.000 euro di sconto (+ IVA) e 4.500 euro di incentivo statale governativo in caso di rottamazione (previa disponibilità). La legge n. 145 del 2018 e successivi aggiornamenti prevede un incentivo statale pari a 2.500 euro in caso di rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica compreso nella fascia di emissioni CO2 21-60 g/km e con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro esclusa IVA e messa in strada oltre IVA. Il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 prevede un ulteriore incentivo statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. Con riferimento a Compass PHEV l’incentivo è pari a 2.000 euro in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro + IVA e pari a 1.000 euro senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 euro + IVA (verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Il finziamento (TAN fisso 5,95% salvo arrotondamento rata, TAEG 7,07%, chilometraggio totale 60.000 km e costo supero 0,10 euro/km) comprende un anticipo di 6.500 euro, 48 rate mensili da 259 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro/rata) e un Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 22.458,39 euro.