A dicembre 2021 vedremo tante promozioni Fiat interessanti: la Casa torinese, colpita – come molte altre concorrenti – dalla crisi delle immatricolazioni, ha lanciato diversi sconti particolarmente sostanziosi.

Le proposte più succose del mese riguardano soprattutto le citycar, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme Promozioni Fiat di dicembre 2021

Fiat 500 GPL Lo sconto di 1.750 euro previsto dalle promozioni Fiat di dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione consente di acquistare la 500 EasyPower Cult con 15.900 euro anziché 17.650. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa- 14.500 euro – se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8.75%): anticipo zero, 12 rate mensili da 154,57 euro e 84 rate mensili da 218,34 euro.

Fiat 500 Hybrid Grazie alle promozioni Fiat – valide a dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione – bastano 14.250 euro (anziché 16.250) per portarsi a casa la 500 più economica del listino: la Hybrid Cult. La cifra può scendere a 12.850 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,96%): anticipo zero e 12 rate mensili da 138,07 euro e 84 rate mensili da 194,87 euro.

Fiat Panda GPL Da 15.500 a 13.340 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat (valide a dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione) sulla Panda EasyPower. Il prezzo può scendere a 11.940 euro in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 9,11%): anticipo zero, 12 rate mensili da 128,97 euro e 84 rate mensili da 181,93 euro.

Fiat Panda Hybrid Le promozioni Fiat di dicembre 2021 – valide in caso di permuta o rottamazione – consentono di acquistare la Panda Hybrid “entry level” con 12.300 euro invece di 14.300. La cifra può scendere a 10.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 9,30%): anticipo zero, 12 rate mensili da 118,57 euro e 84 rate mensili da 167,14 euro.

Fiat Tipo La Fiat Tipo “entry level” – la 1.0 – costa ufficialmente 19.000 euro ma grazie alle promozioni della Casa piemontese (valide a dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione) sono sufficienti 15.900 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 13.900 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,82%): anticipo zero, 12 rate mensili da 148,57 euro e 84 rate mensili da 209,80 euro.

Fiat Tipo SW Grazie allo sconto di 3.050 euro offerto dalle promozioni Fiat – valide a dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione – bastano 17.450 euro (anziché 20.500) per portarsi a casa la Tipo SW “base” (la 1.0). Un’offerta che può diventare ancora più vantaggiosa – 15.450 euro – in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8.65%): anticipo zero, 12 rate mensili da 164,07 euro e 84 rate mensili da 231,85 euro.

Fiat 500L Le promozioni Fiat – valide a dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione – permettono di acquistare la 500L 1.4 Connect con 17.500 euro invece di 20.800. Il prezzo può scendere a 15.500 euro in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,64%): anticipo zero, 12 rate mensili da 164,57 euro e 84 rate mensili da 232,56 euro.

Fiat 500X benzina Lo sconto di 3.600 euro previsto dalle promozioni Fiat (valide a dicembre 2021) in caso di permuta o rottamazione consente di acquistare la 500X più accessibile in commercio – la 1.0 T3 Cult – con 18.500 euro invece di 22.100. Un’offerta che può diventare ancora più conveniente – 16.500 euro – se abbinata al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,55%): anticipo zero, 12 rate mensili da 174,57 euro e 84 rate mensili da 246,78 euro.

Fiat 500X diesel La Fiat 500X 1.6 MultiJet Red Dolcevita costa ufficialmente 31.850 euro ma grazie alle promozioni della Casa torinese – valide per tutto il mese di dicembre 2021 in caso di permuta o rottamazione – sono sufficienti 26.850 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 24.850 euro in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,06%): anticipo zero, 12 rate mensili da 258,07 euro e 84 rate mensili da 365,53 euro.