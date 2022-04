Promozioni Fiat di aprile 2022

Gli sconti più ricchi del mese riguardano soprattutto le citycar , anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme

Grazie alle promozioni Fiat – valide ad aprile 2022 in caso di permuta o rottamazione – bastano 14.800 euro (anziché 17.000) per portarsi a casa la 500 più economica del listino: la Hybrid Cult. La cifra può scendere a 12.800 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 11,00%): anticipo di 4.280 euro, 36 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 6.265,91 euro.

Ad aprile 202 2 la Fiat Panda Hybrid “base” costa 12.600 euro invece di 15.000. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione – può diventare ancora più vantaggiosa (10.600 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 11,67%): anticipo di 3.570 euro, 36 rate mensili da 99 euro e una maxirata finale da 5.626,39 euro.

La Fiat Tipo “entry level” – la 1.0 – costa ufficialmente 20.950 euro ma grazie alle promozioni della Casa piemontese (valide ad aprile 2022 in caso di permuta o rottamazione) sono sufficienti 18.250 euro per acquistarla. La cifra può scendere a 16.250 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 10,08%): anticipo di 4.470 euro, 36 rate mensili da 179 euro e una maxirata finale da 7.967,91 euro.

Lo sconto di 3.350 euro previsto dalle promozioni Fiat (valide ad aprile 2022 ) in caso di permuta o rottamazione consente di acquistare la 500X più accessibile in commercio – la 1.0 T3 Cult – con 19.500 euro invece di 22.850. Un’offerta che può diventare ancora più conveniente – 17.500 euro – se abbinata al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,65%): anticipo di 4.450 euro, 36 rate mensili da 179 euro e una maxirata finale da 9.877,09 euro.

Fiat Nuova 500

Le promozioni Fiat (valide ad aprile 2022) permettono di portarsi a casa la Nuova 500 “base” – la Action – con 24.800 euro anziché 27.000. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento di FCA Bank (TAN fisso 4,95%, TAEG 8,26%): anticipo di 8.710 euro, 36 rate mensili da 189 euro e una maxirata finale da 13.040 euro. Il cliente potrà scegliere di sostituire il veicolo al 13° mese e al 25° mese; al 37° mese potrà decidere di sostituire o restituire il veicolo o se decide di tenerlo sarà dovuto il pagamento della rata finale residua. Verrà addebitato un costo supero 0,05/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo contrattualmente consentito, pari a 15.000 km in caso di sostituzione al 13° mese o 30.000 km in caso di sostituzione al 25° mese o di 45.000 km, in caso di sostituzione e/o restituzione del veicolo al 37° mese.