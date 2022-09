A settembre 2022 vedremo numerose promozioni auto interessanti, talvolta supportate dagli incentivi (ancora in vigore sulle elettriche e sulle ibride plug-in). Ricchi vantaggi “nonostante” un mercato che sembra in ripresa.

Le proposte più “succose” del mese riguardano soprattutto vetture italiane e modelli appartenenti ai segmenti delle piccole e delle SUV compatte, anche se non mancano vetture di altre nazioni e altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto settembre 2022: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.300 a 23.900 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di settembre 2022 sul modello più economico della Casa dello Scorpione (la 595). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,45%) comprende: anticipo di 3.350 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale di 12.167,71 euro.

Citroën C3 La Citroën C3 più economica del listino – la PureTech 83 You! – costa ufficialmente 18.250 euro ma grazie alle promozioni della Casa francese (valide fino al 5 settembre 2022) sono sufficienti 15.800 euro per acquistarla.

Evo 3 Electric Anche a settembre 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna (con la proprietà che dovrà essere mantenuta in capo al beneficiario del contributo per almeno 12 mesi) – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Lancia Ypsilon Grazie alle promozioni Lancia – valide per tutto il mese di settembre 2022 – la Ypsilon più accessibile in commercio (la Hybrid UnYca) costa 14.800 euro anziché 15.600. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (13.000 euro) in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN 6,85%, TAEG 9,42%): anticipo zero, 48 rate mensili di 220 euro e una maxirata finale da 6.003,81 euro.

MG EHS A settembre 2022 – grazie alle promozioni MG e agli incentivi statali validi in caso di rottamazione – sono sufficienti 30.150 euro anziché 36.590 per acquistare la EHS “base” (la Excite). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (29.650 euro) in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 3,95%, TAEG fisso 5,08%): anticipo di 4.250 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 17.929,10 euro.

Mitsubishi Eclipse Cross La Mitsubishi Eclipse Cross “base” (la Intense) costa ufficialmente 45.350 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2022 del brand giapponese sono sufficienti 44.450 euro per acquistarla.

Peugeot 208 Lo sconto di 1.870 euro previsto dalle promozioni Peugeot (valide fino al 5 settembre 2022) permette di acquistare la 208 più accessibile del listino – la PureTech 75 Like – con 15.500 euro invece di 17.370.

Smart EQ fortwo Le promozioni Smart e gli incentivi permettono di acquistare anche a settembre 2022 la EQ fortwo passion con meno di 20.000 euro (da 27.134 a 19.298 euro). L’offerta va abbinata al finanziamento myDrivePass (TAN fisso 2,90%, TAEG 4,05%): anticipo di 1.200 euro, 35 rate da 250 euro e una maxirata finale da 10.600 euro.

Toyota Yaris Cross Le promozioni Toyota consentono di acquistare a settembre 2022 la Yaris Cross Active con uno sconto di 4.000 euro: da 27.450 a 23.450. L’offerta è valida solo per vetture immatricolate entro il 31 marzo 2023 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 6,95%, TAEG 8,31%): anticipo di 5.850 euro, 47 rate da 178,50 euro e una maxirata finale di 14.070 euro.