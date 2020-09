Promozioni auto settembre 2020: le occasioni del mese

Le promozioni auto di settembre 2020 – merito anche degli incentivi – sono molto interessanti: dopo un agosto sottotono le Case sembrano aver compreso l’importanza degli sconti per tornare a far respirare il mercato.

L’ Audi A4 Avant 35 TDI Business Advanced costa ufficialmente 48.695 euro ma grazie alle promozioni di settembre 2020 bastano 42.727,14 euro per acquistarla. L’offerta – che comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty di 1 anno o 60.000 km – è valida solo in caso di adesione al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,69%, TAEG 4,43%): anticipo di 14.347,71 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.966,25 euro. Oltre a tutto questo è previsto il rimborso delle prime tre rate, posto che esse siano state pagate integralmente e con puntualità.

Evo Electric

12.000 euro: è questo il vantaggio previsto (da 31.900 a 19.900 euro) anche a settembre 2020 dalle promozioni Evo e dagli incentivi sulla Electric. 2.000 euro di sconto del concessionario, 6.000 euro di Ecobonus statale (Legge di Bilancio 2019) in caso di rottamazione di veicoli da Euro 0 a Euro 4 che siano intestati da almeno 12 mesi all’acquirente (o a un suo familiare convivente) e 2.000 euro di Ecobonus (decreto rilancio 2020) in caso di rottamazione di veicoli con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione. L’offerta è attivabile su un numero limitato di vetture solo da chi sottoscrive un finanziamento (TAN fisso 7,95%, TAEG 9,51%). Per chi non aderisce il prezzo sale a 21.900 euro.