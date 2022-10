Le promozioni auto di ottobre 2022 – spesso supportate dagli incentivi – sono molto “succose”. I vantaggi non riguardano solo i modelli meno venduti ma anche diverse “bestseller”.

Gli sconti più ricchi del mese coinvolgono soprattutto vetture giapponesi e modelli appartenenti ai segmenti delle piccole e delle SUV piccole, anche se non mancano veicoli di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni auto ottobre 2022: le occasioni del mese

Audi A3 Sportback Da 42.830 a 41.610 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Audi di ottobre 2022 sulla A3 Sportback 35 TDI S tronic S line edition. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km e va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,94%): anticipo di 13.216,14 euro, 35 rate da 359 euro e una maxirata finale di 20.620,42 euro.

Cupra Formentor La Cupra Formentor e-Hybrid con 2 anni di garanzia aggiuntiva (o fino a un massimo di 40.000 km totali) costa ufficialmente 41.990 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2022 della Casa spagnola e agli incentivi (vincolati alla rottamazione) sono sufficienti 34.762,25 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,91%) comprende: anticipo di 6.800 euro, 35 rate da 295 euro e una maxirata finale di 22.557,19 euro.

Evo 3 Electric Anche a ottobre 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna (con la proprietà che dovrà essere mantenuta in capo al beneficiario del contributo per almeno 12 mesi) – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Mahindra KUV100 Grazie alle promozioni Mahindra – valide per tutto il mese di ottobre 2022 – la KUV100 più accessibile in commercio (la K6+) costa 13.195 euro anziché 13.995. L’offerta riguarda solo veicoli in stock concessionari Euro 6d ISC-FCM.

Mazda Mazda2 A ottobre 2022 – grazie alle promozioni Mazda – sono sufficienti 17.500 euro anziché 19.000 per acquistare la Mazda2 1.5 Evolve.

Nissan Qashqai La Nissan Qashqai MHEV 140 CV Acenta costa ufficialmente 31.270 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2022 del brand giapponese sono sufficienti 27.570 euro per acquistarla. L’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione di un’autovettura usata con anzianità superiore a 10 anni di proprietà del cliente da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo nuovo.

Opel Corsa Lo sconto di 2.600 euro previsto dalle promozioni Opel (valide fino al 6 ottobre 2022 solo in caso di acquisto online sul sito opel.it) permette di acquistare la Corsa 1.2 Edition con 17.100 euro invece di 19.700.

Seat Leon Le promozioni Seat permettono di acquistare a ottobre 2022 la Leon meno cara del listino – la 1.0 TSI Style – con poco più di 20.000 euro (da 24.200 a 20.550,98 euro). L’offerta include 2 anni di garanzia aggiuntiva (o fino a un massimo di 40.000 km) e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Seat Senza Pensieri (TAN fisso 6,29%, TAEG 7,82%): anticipo di 4.980 euro, 35 rate da 209 euro e una maxirata finale di 11.163,91 euro.

Skoda Kamiq Le promozioni Skoda consentono di acquistare a ottobre 2022 la Kamiq più economica del listino – la 1.0 TSI Ambition – con uno sconto di quasi 4.500 euro: da 23.450 a 19.033,18 euro. L’offerta include il pacchetto di manutenzione Skoda Care Clever Value 3 anni e/o 45.000 km ed è valida esclusivamente se si aderisce al finanziamento Skoda Clever Value (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,50%): anticipo di 2.900,30 euro, 35 rate da 199 euro e una maxirata finale da 12.564,04 euro. In caso di permuta o rottamazione va sottoscritta l’Extended Warranty (270 euro).