Le promozioni auto di ottobre 2021 sono ricche di offerte interessanti: il “merito” va alla crisi delle immatricolazioni.

Gli sconti più succosi del mese riguardano principalmente auto giapponesi e modelli appartenenti al segmento delle compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto ottobre 2021: le occasioni del mese

Alfa Romeo Giulietta L’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Sprint costa ufficialmente 25.800 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2021 del Biscione bastano 21.200 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 2,95% salvo arrotondamento rata, TAEG 5,15%) comprende: anticipo di 7.120 euro e 84 rate mensili da 199 euro.

Citroën Grand C4 SpaceTourer Grazie alle promozioni Citroën – valide fino a esaurimento stock o fino all’11 ottobre 2021 – bastano 24.900 euro (anziché 31.900) per portarsi a casa la Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 Feel.

Cupra Formentor Da 32.500 a 30.750 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Cupra di ottobre 2021 sulla Formentor “base” (la 1.5 TSI). L’offerta va abbinata al finanziamento “Cupra Way” (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,82%): anticipo di 5.800 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale da 18.232,64 euro.

DS 7 Crossback Anche a ottobre 2021 la DS 7 Crossback E-Tense Grand Chic costa 47.200 euro invece di 55.200: merito delle promozioni della Casa francese e degli incentivi statali. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Honda CR-V Le promozioni Honda di ottobre 2021 consentono di acquistare la CR-V più accessibile del listino (la Comfort) con 31.150 euro invece di 37.150. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 4,96%, TAEG 5,86%) comprende: anticipo di 8.320 euro, prima rata a 30 giorni, 47 rate da 249 euro e una maxirata finale da 15.313,50 euro. Quest’ultima può essere ulteriormente rifinanziata entro 45 giorni (TAEG massimo 6,13%).

Mitsubishi Space Star La Mitsubishi Space Star Invite Radio costa ufficialmente 14.110 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2021 e agli incentivi sono sufficienti 9.950 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di rottamazione di un usato con almeno dieci anni – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Ecoshock (TAN fisso 6,86%, TAEG fisso 9,19%): anticipo zero e 84 rate mensili da 153 euro.

Opel Astra Fino al 6 ottobre 2021 sono sufficienti 20.000 euro (invece di 27.500) per acquistare la Opel Astra diesel “entry level” (la 1.5 CDTI 105 CV). L’offerta è valida solo per vetture in stock.

Seat Leon Lo sconto di 5.350 euro previsto dalle promozioni Seat di ottobre 2021 permette di acquistare la Leon più economica in commercio – la 1.0 TSI 90 CV Style – con 17.750 euro invece di 23.100. L’offerta – che comprende 2 anni di garanzia aggiuntiva (o fino a un massimo di 40.000 km totali) – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Seat Senza Pensieri (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,30%): anticipo di 3.464,47 euro, 35 rate da 159 euro e una maxirata finale da 10.525,97 euro.

Skoda Kamiq Le promozioni Skoda e gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione) permettono di acquistare a ottobre 2021 la Kamiq G-Tec Ambition a metano con 17.950 euro anziché 23.890. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Skoda Clever Value+ (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,34%): anticipo di 3.103,08 euro, 35 rate da 149 euro e una maxirata finale da 12.409,42 euro.