A ottobre 2020 è possibile approfittare di promozioni auto molto interessanti: merito degli incentivi ma non solo.

Le offerte più “succose” del mese riguardano soprattutto vetture giapponesi e modelli appartenenti ai segmenti delle piccole e delle SUV piccole, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto ottobre 2020: le occasioni del mese

Audi A6 Avant L’Audi A6 Avant 40 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 65.900 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2020 della Casa tedesca sono sufficienti 58.432,02 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” di 1 anno/60.000 km ed è valida solo in caso di adesione al finanziamento Audi Financial Services (TAN 3,69%, TAEG 4,28%): anticipo di 20.517,73 euro, 35 rate da 369 euro e una maxirata finale da 29.024,99 euro. È inoltre previsto il rimborso delle prime tre rate, posto che esse siano state pagate integralmente e con puntualità.

Dacia Sandero È valida fino al 4 ottobre 2020 la promozione Dacia che consente di acquistare la Sandero meno cara in commercio – la 1.0 Streetway Comfort – con 8.850 euro (anziché 10.100). L’offerta va abbinata al finanziamento Simply Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 8,16%): anticipo di 1.750 euro, 36 rate da 121,13 euro e una maxirata finale di 4.646 euro.

DR dr 3 Fino al 10 ottobre 2020 chi acquista la DR meno cara in listino – la dr 3 1.5 – e ha un usato da rottamare con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione riceve un eco-incentivo di 1.500 euro che porta il prezzo finale da 15.400 a 13.900 euro.

Evo Electric Anche le promozioni Evo sulla Electric – da 32.340 a 21.900 euro – sono valide sono fino al 10 ottobre 2020. Ai 2.440 euro di sconto del concessionario si aggiungono 6.000 euro di Ecobonus statale (Legge di Bilancio 2019) in caso di rottamazione di veicoli da Euro 0 a Euro 4 che siano intestati da almeno 12 mesi all’acquirente (o a suo familiare convivente) e altri 2.000 euro di Ecobonus (decreto rilancio 2020) in caso di rottamazione di veicoli con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione. Senza rottamazione il prezzo sale a 24.900 euro ma può scendere a 19.900 euro in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 7,95%, TAEG 9,51%): anticipo zero e 84 rate mensili da 317,92 euro.

Honda Jazz La Honda Jazz meno cara in commercio – la Comfort – costa ufficialmente 22.500 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2020 della Casa giapponese e agli incentivi bastano 18.250 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 – comprende uno sconto di 2.500 euro e un contributo statale di 1.750 euro e va abbinata a un finanziamento (TAN fisso 5,01%, TAEG 6,43%: anticipo di 3.900 euro, prima rata a 30 giorni, 47 rate da 185 euro e una maxirata finale da 8.325 euro. Quest’ultima è ulteriormente rifinanziabile entro 45 giorni dalla scadenza (TAEG massimo 6,71%).

Lexus NX Lo sconto di 8.000 euro previsto dalle promozioni Lexus di ottobre 2020 consente di acquistare la NX “entry level” (la Premium) con 44.000 euro anziché 52.000. L’offerta è valida solo per vetture disponibili in stock.

Mini Le promozioni Mini di ottobre 2020 consentono di acquistare la versione Cooper Baker Street con 22.450 euro (invece di 26.600 euro). L’offerta – valida su vetture disponibili a stock – è abbinabile al finanziamento Mini Free (TAN fisso 2,99%, TAEG 4,57%): anticipo di 5.440 euro, 11 rate mensili da 137,06 euro e una maxirata finale a 12 mesi/15.000 km di 15.995,20 euro.

Seat Leon A ottobre 2020 la Seat Leon “base” – la 1.0 TSI Style – costa 19.500 euro anziché 22.200. L’offerta comprende anche un’estensione di garanzia di 2 anni/40.000 km.

Subaru XV Grazie allo sconto di 450 euro offerto dalle promozioni Subaru di ottobre 2020 la XV “base” – la 1.6 Pure – costa 24.500 euro anziché 24.950. In caso di adesione al finanziamento Formula Vantaggio Subaru (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,21%: anticipo di 6.796 euro, prima rata a 180 giorni, 36 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale di 9.800 euro) si ricevono in omaggio 3 anni/45.000 km di tagliandi del valore di 760 euro e l’estensione di garanzia da 3 anni/100.000 km a cinque anni. La maxirata finale è rifinanziabile (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,31%) con 42 rate mensili da 254,89 euro.