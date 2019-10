A ottobre 2019 vedremo tante promozioni ricche di vantaggi.

Gli sconti più interessanti riguardano soprattutto modelli francesi e giapponesi e vetture appartenenti ai segmenti delle citycar, delle compatte, delle ammiraglie, delle SUV piccole e delle SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme. Promozioni auto ottobre 2019: le occasioni del mese

Audi A6 Avant L’Audi A6 Avant 40 TDI Business quattro costa ufficialmente 60.150 euro ma grazie alle promozioni di ottobre 2019 della Casa tedesca bastano 52.915,41 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno tre mesi – comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty di 1 anno o 60.000 km e si applica solo in caso di adesione al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,61%): anticipo di 17.093,50 euro, 35 rate mensili da 379 euro e una maxirata finale da 27.186,50 euro.

Citroën C3 Aircross A ottobre 2019 la Citroën C3 Aircross più economica in commercio – la PureTech 110 Live – costa 13.950 euro invece di 18.300 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento Simply Drive Prime (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,88%): anticipo di 2.980 euro, 35 rate mensili da 140 euro e una maxirata finale da 8.237 euro.

Dacia Duster Anche a ottobre 2019 la Dacia Duster “base” – la 1.6 Access – è offerta con uno sconto di 900 euro (da 11.900 a 11.000 euro). Una promozione abbinabile a un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,57%): anticipo zero, 60 rate da 149,21 euro e una maxirata finale da 5.002 euro.

DR dr Zero Grazie alle promozioni DR di ottobre 2019 la dr Zero “entry level” – la 1.0 – costa 7.890 euro anziché 8.500. Offerta valida per un numero limitato di autovetture.

Ford EcoSport 14.950 euro: basta questa cifra (anziché 19.900 euro) a ottobre 2019 per acquistare la Ford EcoSport “base” – la 1.0 EcoBoost 100 CV Plus – con l’aggiunta del SYNC 2.5 Touchscreen da 8”. L’offerta – valida solo su vetture in pronta consegna – è abbinabile a un finanziamento (TAN 5,49%, TAEG 7,19%): anticipo zero, 36 rate da 250,77 euro e una maxirata finale da 9.108 euro.

Infiniti Q30 Le promozioni Infiniti di ottobre 2019 che regalano la trazione integrale su tutta la gamma permettono di acquistare la Q30 2.2d AWD Luxe con uno sconto di 2.000 euro (34.920 euro invece di 36.920).

Jaguar XF A ottobre 2019 bastano 45.375 euro – invece di 47.710 – per portarsi a casa la Jaguar XF più economica in commercio (la 2.0 D 163 CV Pure). Una promozione abbinata a un finanziamento (TAN fisso 2,95%, TAEG 3,75%): anticipo di 14.630 euro, 36 rate mensili da 495 euro e una maxirata finale da 15.428 euro.

Kia Picanto Da 11.150 a 8.900 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Kia di ottobre 2019 sulla vettura più economica della Casa coreana (la Picanto 1.0 City). L’offerta è valida a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi ed esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino ad esaurimento scorte.

Nissan Qashqai Grazie alle promozioni Nissan di ottobre 2019 sono sufficienti 18.280 euro (invece di 22.235 euro) per acquistare la Qashqai “base”, la 1.3 DIG-T 140 CV Visia. La cifra può scendere a 16.280 euro se si aderisce al finanziamento IntelligentBuy (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,15%): anticipo zero, 60 rate mensili da 248,60 euro e una maxirata finale da 8.759,40 euro.